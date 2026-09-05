Putin ordena suspender tres días los ataques contra Kiev ante la visita de la delegación de EEUU

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El presidente ruso, Vladimir Putin, ha ordenado este sábado la suspensión por tres días de los ataques contra Kiev en relación con los preparativos y las reuniones con los enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, que buscan relanzar el proceso de negociación con una visita a Moscú y, acto seguido, a Kiev.

"En efecto, se recibió dicha información. El Comandante Supremo en Jefe, el presidente Vladimir Putin, dio órdenes de no atacar Kiev durante tres días, a partir de la medianoche de hoy", ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones a la agencia rusa Interfax, en lo que sería una medida recíproca a la iniciativa ucraniana de no atacar Moscú mientras dura la visita.

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Peskov ha enmarcado este paso en "la preparación y el desarrollo de los contactos estadounidenses en Kiev".

Precisamente, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este sábado una serie de ataques rusos al aeropuerto de Kiev y el de Borispol, asegurando que son intentos de Rusia de boicotear la diplomacia cuando se espera el desplazamiento de los enviados de Estados Unidos para relanzar el proceso de negociaciones.

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Este sábado, Witkoff y Kushner han llegado a Moscú, donde se espera que se encuentren con Putin. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que sus enviados trasladarán una propuesta a Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania durante una visita que espera que produzca avances en las negociaciones.