Camilo, Wisin, Chino Pacas, Calle 24, Jon Z y Ela Taubert, entre los estrenos latinos

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Miami (EE.UU.), 5 sep (EFE).- El colombiano Camilo estrenó 'El árbol', primer sencillo de su quinto álbum, y encabeza una semana de novedades de música latina con el reguetón de Wisin, el tercer disco de Chino Pacas, los corridos de Calle 24, el trap de Jon Z y el pop de Ela Taubert.

Camilo publicó 'El árbol', el primer adelanto de 'Para cuando sean mayores', el álbum de 13 canciones que sale el próximo miércoles y está dedicado a sus hijas, Índigo y Amaranto. El tema, que se estrenó el jueves en la gala de los Premios Juventud, en Marbella (España), es un pop sobre la memoria y sobre lo que se vive por última vez sin saberlo.

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El puertorriqueño Wisin publicó 'La universidad del perreo', un disco de 12 canciones en el que se presenta como el 'profesor Sandunga'. Lo anunció con una campaña que llevó a más de dos millones de personas a matricularse en una web antes de saber que detrás había un disco. En él cantan pioneros del género como Ivy Queen, que abre el curso, Jowell & Randy, Don Chezina y Trébol Clan, además del mexicano El Bogueto.

El mexicano Chino Pacas, de 19 años, publicó 'Que sigan llegando las pacas V2', su tercer álbum y el más experimental de su carrera: 13 canciones inspiradas en el cine de acción que cuentan una historia de venganza y ambición. Mezcla la música mexicana con el hip-hop y el 'hyperpop', y suma a Fuerza Regida, Calle 24 y FLVCKKA. Billboard lo incluyó este año en su lista de artistas menores de 21 años (21 Under 21).

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El mexicano Calle 24 estrenó 'Te perdí' junto con Eddy, la continuación de una historia que empezó con 'Suiza' y siguió con 'Berlín'. Aquellos dos destinos eran un plan; aquí son ya solo el recuerdo de una vida que no llegó a pasar. El cantante, de 22 años y nacido en Ciudad Cuauhtémoc (México), se dio a conocer con 'Qué onda', con Fuerza Regida y Chino Pacas.

El puertorriqueño Jon Z estrenó 'Omillaje' con CONEP y TUTU, un trap de bajos profundos y percusión seca producido por Yondoe. El tema pertenece a 'Loco', con el que cerrará la trilogía que abrió con 'Real' y siguió en marzo con 'Humilde', de 22 canciones. Es el segundo adelanto, tras 'No dejo las drogas', que publicó en julio con Fanta Rosario.

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El colombiano Johan Sanabria publicó el miércoles su versión de 'Volver, volver', el tema que escribió Fernando Z. Maldonado y que popularizó Vicente Fernández. Sanabria empezó cantando rancheras en las redes sociales, donde tiene más de un millón de seguidores solo en TikTok. Es el primer colombiano fichado por Rancho Humilde, el sello de Natanael Cano y Junior H.

El español Lucho RK estrenó 'Lola', un bolero contemporáneo con el que se sale del reguetón que venía haciendo. Es una canción de desamor en la que ella funciona como metáfora de las malas elecciones que también enamoran. El cantante, nacido en Canarias, cantó con Quevedo y este verano actuó en más de treinta festivales en España. Viene de 'Aire', el reguetón con el que abrió esta etapa en julio.

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'No tengo remedio' es el nuevo sencillo de la colombiana y ganadora del Latin Grammy Ela Taubert, que combina sintetizadores e instrumentales pop con una propuesta fresca, romántica y juguetona. La canción aborda, con una letra irónica, la historia de un amor no correspondido. EFE

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