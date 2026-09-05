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Irán desmantela en el sudeste del país a un supuesto grupo terrorista que planeaba atentados

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La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este sábado de que ha desmantelado un supuesto grupo terrorista en el sudeste del país, que vincula a Estados Unidos e Israel y que estaría preparando atentados en Irán.

"Gracias a una labor de inteligencia y vigilancia, se identificó a un grupo terrorista y se le asestó un golpe decisivo en la provincia de Sistán y Baluchistán y la provincia de Faraj, que resultó en la muerte de dos terroristas", ha anunciado la entidad castrense en un comunicado difundido por la cadena estatal IRIB.

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Según ha indicado, el grupo tenía la intención de llevar a cabo actos terroristas contra "objetivos predeterminados". "Este grupo terrorista, afiliado al infame régimen sionista y al régimen terrorista de Estados Unidos, tenía la intención de llevar a cabo actos terroristas en la provincia en el marco de la guerra estadounidense", ha incidido la Guardia Revolucionaria que asegura que pudo desbaratar sus planes antes de que realizaran ataques.

"A los mercenarios del infame régimen sionista y al régimen terrorista de Estados Unidos, la seguridad del pueblo de la provincia de Sistán y Baluchistán es nuestra línea roja y no permitiremos que ningún mercenario entre o se mueva en la región, y los castigaremos severamente", ha avisado la entidad militar iraní.

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