El Rocasa Gran Canaria se proclama campeón de la Supercopa Iberdrola de balonmano

05/09/2026 El Rocasa Gran Canaria se proclama campeón de la Supercopa Iberdrola. DEPORTES JLRECIO

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El Rocasa Gran Canaria se ha proclamado campeón de la Supercopa Iberdrola tras imponerse por 25-23 al Super Amara Bera Bera en una vibrante e igualada final disputada en el Instituto Ferial de Vigo, en una final en la que un tanto de Fernanda Lima terminó por sentenciar el título para el conjunto insular, que supo sobreponerse a los momentos de mayor adversidad y frenar a tiempo el empuje de las donostiarras.

El choque dio comienzo con máxima intensidad y alternativas. Eider Poles estrenó el marcador desde los siete metros para el Rocasa. La peor noticia del arranque para las canarias llegó en el minuto 8 con la desafortunada lesión de rodilla de la guardameta Lulu Guerra, obligada a abandonar el terreno de juego. Pese al golpe anímico, y tras unos minutos de intercambio de golpes donde brillaron Carmen Arroyo, Kelly Fonkeng y Anne Erauskin, el equipo insular reaccionó con solidez.

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Apoyadas en una inspirada Ana Belén Palomino bajo palos y el empuje de Almudena Rodríguez, las insulares lograron abrir una brecha de tres goles (12-9, min 24). No obstante, Bera Bera apretó el acelerador en el tramo final con una férrea defensa que culminó Giuliana Gavilán a falta de cuatro segundos para sellar el 14-14 al descanso.

El paso por vestuarios sentó mejor a las de Jon Begiristain. Lideradas por los tantos de Elba Álvarez y las intervenciones de Lucía Prades, las vascas tomaron el mando y alcanzaron su máxima ventaja (14-16, min 35). Sin embargo, el cuadro canario reaccionó desde el trabajo defensivo para firmar un parcial de 3-0 que devolvió la iniciativa al Rocasa (18-16, min 40). A partir de ese momento, el duelo entró en un terreno de pura gestión táctica donde Dejan Ojeda movió sus fichas para frenar las embestidas rivales.

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El desenlace de la final fue un auténtico drama deportivo. Con 23-21 a favor del Rocasa a cinco minutos del final, Elena Amores igualó la contienda a falta de solo dos minutos (23-23). En el último minuto, Eider Poles no perdonó desde la línea de siete metros para poner el 24-23, seguido de un tiempo muerto canario y una parada providencial de Palomino ante Elba Álvarez que valía medio título.

Con apenas segundos en el cronómetro, Fernanda Lima apareció para mandar el balón al fondo de la red y certificar el 25-23 definitivo que desató la euforia del equipo grancanario.