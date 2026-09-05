(Crónica) El Deportivo sigue en una nube y el Rayo estrena su casillero de triunfos

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El Deportivo de A Coruña ha conseguido la victoria ante el Villarreal en La Cerámica (2-3), en la jornada 4 de LaLiga EA Sports, tras remontar, gracias a un gol y dos asistencias de Pierre-Emerick Aubameyang, un duelo en el que estuvo en dos ocasiones por detrás en el marcador, mismo ejercicio que realizó el Rayo Vallecano en Butarque frente al Racing de Santander (3-2) para sumar su primer triunfo de la temporada.

El partido en La Cerámica comenzó con un Villarreal muy protagonista, con ganas de sumar la victoria que se le estaba resistiendo en Liga. Y, tras varios avisos, Nicolás Pépé aprovechó una indecisión en la salida de Leo Román, tras un pase en profundidad de Ayoze Pérez, para batir al meta español en el mano a mano. Pero el Deportivo, lejos de amedrentarse por verse por detrás en el marcador a domicilio ante un rival Champions, reaccionó con personalidad y buen fútbol.

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Buen desempeño del conjunto de Antonio Hidalgo que encontraría su premio al filo del descanso. Aubameyang se vistió de asistente para encontrar en el interior del área a Luismi Cruz, que con el interior de su bota derecha mandó el balón al fondo de la red. Así, se llegaría al descanso con máxima igualdad en el marcador y en el juego, algo que cambiaría tras el paso por vestuarios.

El segundo tiempo trajo consigo un Villarreal dominador y con muchísima capacidad de generar peligro. Cerca estuvo Pépé de marcar el segundo con un remate franco que se le marchó alto. Sí conseguiría batir a Leo Román Pape Gueye tras el rechace de una falta, pero Gil Manzano anuló el tanto por interferencia de jugadores del Villarreal en la barrera. Pero la resistencia deportivista acabaría cayendo, y de la forma menos esperada. Adama Traoré, que había entrado al campo unos minutos antes, cabeceó hacia su propia portería superando a Leo Román.

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Quedaban 15 minutos por delante para que los de Iñigo Pérez consumaran su primer triunfo, pero los visitantes volvería a rehacerse. De nuevo Aubameyang fue protagonista en forma de pase de gol, en esta ocasión asistiendo al recién ingresado Zakaria Eddahchouri, que superó por el palo corto a Luiz Junior. Y el golpe definitivo al partido también llevaría el sello de Aubameyang. Sergi Cardona cometió un error clamoroso al pasar sin mirar un balón hacia atrás, y el gabonés se plantó en el mano a mano y superó a Luiz Junior para consumar la remontada y sumar su cuarto gol en Liga.

Un triunfo que deja a los coruñeses en la cuarta posición de la tabla con ocho puntos, y que hunde a un Villarreal que sigue sin conocer el triunfo en la temporada y que roza los puestos de descenso con dos puntos de 12 en su haber.

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Por su parte, el Rayo Vallecano ha estrenado su casillero de victorias en LaLiga EA Sports tras imponerse al Racing de Santander en un partido en el que estuvo por detrás en el marcador hasta en dos ocasiones. El doblete de Sergio Camello, que ha arrancado de manera sobresaliente el curso, sirvieron para que los de Beñat San José dieran la vuelta al partido en el estadio de Butarque. Doblete que coloca al delantero madrileño como máximo goleador del campeonato con 5 tantos, los mismos que Raphinha.

Antes de los goles de Sergio Camello, el Racing se había adelantado en el marcador en los primeros minutos de partido con un golazo de libre directo de Sergio Canales, que se estrenaba como goleador en su segunda etapa en Santander. Tanto al que reaccionaría a las mil maravillas el Rayo, que por mediación de Andrei Ratiu con un derechazo cruzado, igualaría el partido antes del ecuador del primer tiempo.

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Sin embargo, los visitantes aprovecharían un error en la salida de balón de Unai López para volver a colocarse por delante en el marcador. El autor del gol sería uno de los nombres propios de la semana, el recién llegado Pablo García, que con un zurdazo desde fuera del área celebró su primera titularidad con el Racing con un gol. Todo eso antes de que en el tramo final de la primera parte y el inicio de la segunda, Sergio Camello consumara la remontada de un Rayo que acabó el partido con un jugador menos por la expulsión de Fran Pérez (86').