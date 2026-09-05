Sábado, 5 de septiembre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

UCRANIA GUERRA

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Moscú.- Rusia espera la llegada de los emisarios de EE.UU., Steve Witkoff y Jared Kushner, para la reanudación de las negociaciones de paz en Ucrania estancadas desde febrero pasado

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NEPAL RIADA

Katmandú/Pekín.- Un día después de que dos trabajadores fueran rescatados con vida de un túnel de la central hidroeléctrica Trishuli 3A, las autoridades de Nepal continúan buscando supervivientes de la devastadora riada que hace once días causó más de 1.250 personas muertas y unas 4.700 desaparecidas en Nepal y el condado tibetano de Gyirong.

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MARRUECOS ELECCIONES

Rabat - Marruecos se prepara para celebrar elecciones legislativas el próximo día 23, en un contexto marcado por la salida hacia España de decenas de miles de sus jóvenes a finales del pasado mes de julio y por el primer aniversario de las protestas juveniles de la Generación Z, que fueron reprimidas. Por Mohamed Siali

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FESTIVAL VENECIA

Venecia.- El realizador italiano Nanni Moretti protagoniza la jornada en el Festival de Venecia con su regreso casi 40 años después, para estrenar su última película 'Succederà questa notte', con producción española, mientras que Robert Pattinson pasará también por la Mostra para competir con 'Primetime'. Por Marta Garde y Gonzalo Sánchez.

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- Los hermanos Liam y Noel Gallagher protagonizan la jornada del Festival de Venecia con el estreno del documental ‘Oasis: Don’t look back in anger’, en el que narran con material inédito la gira que volvió a unirlos en 2025 tras su sonada reconciliación.

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- Las Jornadas de los Autores, sección paralela e independiente de la Mostra veneciana, estrena la coproducción suizo-española 'Les Indes', sobre un noble del siglo XVII cautivado por el 'Nuevo mundo'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ADEMÁS

GARCÍA MÁRQUEZ | Aracataca (Colombia).- A seis meses del centenario del nacimiento del nobel Gabriel García Márquez, el 6 de marzo de 1927, Aracataca, su pueblo natal, prepara las conmemoraciones para homenajear al colombiano más universal, que incluyen el Festival Macondo, en el que durante tres días se abordarán las distintas facetas del escritor. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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VENEZUELA ELECTRICIDAD | Maracaibo (Venezuela) - Durmiendo en un colchón junto a la puerta de la entrada de su casa para buscar un soplo de aire en medio del sofocante calor nocturno de Maracaibo, Elianne Flores refleja la realidad de millones de venezolanos que sufren a diario apagones cada vez más largos en un año en el que la crisis eléctrica empeoró pese las promesas de nuevas inversiones tras la salida de Nicolás Maduro del poder. Por Henry Chirinos (Texto) (Foto) (Video)

IRÁN GUERRA | Teherán - La tensión continúa en los países árabes en Oriente Medio por la respuesta de Irán a los ataques estadounidenses, tras una semana intensa en bombardeos que mantiene a la región sumida en la incertidumbre. (Texto)

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ISRAEL PALESTINA | Jerusalén - Israel continúa sus operaciones en Gaza y anuncia haber "conquistado" una cumbre estratégica en el sur del Líbano mientras, dentro del país, se ha abierto una nueva polémica después de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, acusara al Ejército y a los servicios de seguridad de no despertarlo "deliberadamente" la madrugada del 7 de octubre de 2023. (Texto)

MÉXICO INDÍGENAS | Ciudad de México - Más de 280 símbolos tejidos durante generaciones por mujeres tsotsiles de Chiapas comienzan a quedar registrados en un catálogo creado por las propias artesanas para evitar que su significado se pierda y, al mismo tiempo, defender sus diseños ancestrales del plagio y la apropiación por grandes marcas. (Texto) (Vídeo)

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FREDDIE MERCURY | Nairobi - Mucho antes de su inconfundible bigote, los macroconciertos y canciones inolvidables como 'Bohemian Rhapsody', Freddie Mercury -vocalista de la legendaria banda británica Queen- fue Farrokh Bulsara, un niño nacido hace ochenta años en la paradisiaca isla tanzana de Zanzíbar en el océano Índico. Por Diego Nicolás Alonso (Texto) (Foto)

ESPECIALES: Con motivo de los 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, la Agencia EFE enviará una serie especial a partir de este sábado, con la guía 11S ANIVERSARIO.

AGENDA INFORMATIVA

América

La Paz - DÍA MUJER INDÍGENA - Los ataques constantes a su integridad física y la falta de acceso a la salud y educación son las principales vulneraciones que sufren las niñas indígenas en Bolivia, por lo que, según expertos, "es importante" visibilizarlas en especial este año que por primera vez se incluye a este grupo en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. (Texto) (Foto) (Video)

Washington.- EEUU DEUDA.- Los ojos de los inversores volverán a estar puestos en la deuda estadounidense esta próxima semana, en la que el Departamento del Tesoro inicia a una operación de recompra para tratar de aliviar la presión sobre los rendimientos largos y en la que precisamente tiene también tiene prevista una nueva subasta de nuevos títulos a 30 años, los de mayor vencimiento. (Texto)

Buenos Aires - ARGENTINA MALVINAS - El presidente de Argentina, Javier Milei, dio un giro a su postura respecto al reclamo sobre la soberanía de las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833, que pasó del elogio a la ex primera ministra Margaret Thatcher al anuncio de sanciones contra empresas británicas que operen en el archipiélago del Atlántico Sur. (Texto)

Río de Janeiro.- ROCK IN RIO.- Segundo día de conciertos del festival musical Rock in Río, en el Parque Olímpico de Río de Janeiro. (Texto) (Foto)

Los Ángeles (EE.UU.).- PREMIOS CREATIVE EMMYS.- Bad Bunny y Taylor Swift, entre los nominados a los Creative Arts Emmy, que este fin de semana distinguen categorías técnicas y creativas antes de la gran gala del día 14 de septiembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00 GMT.- Asunción.- PARAGUAY INDÍGENAS.- Organizaciones sociales de Paraguay conmemoran el Día Internacional de la Mujer Indígena en una feria agroecológica de Asunción. Plaza Italia (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00 GMT.- Aracataca.- GARCÍA MÁRQUEZ.- A seis meses del centenario del nacimiento del nobel Gabriel García Márquez, el 6 de marzo de 1927, Aracataca, su pueblo natal, prepara las conmemoraciones para homenajear al colombiano más universal, que incluyen el Festival Macondo, en el que durante tres días se abordarán las distintas facetas del escritor. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

Berlín.- ALEMANIA IFA.- Berlín acoge una nueva edición de la feria de electrónica IFA, una de las mayores del mundo de este sector.

Zagreb.- CROACIA ECOLOGÍA.- Una gran manifestación convocada por un colectivo cívico recorre Zagreb para protestar por un grave escándalo ambiental: la acumulación ilegal de unas 40 toneladas de residuos tóxicos y peligrosos en Lika, al oeste de Croacia. (Texto)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- El realizador italiano Nanni Moretti protagoniza la jornada en el Festival de Venecia con su regreso casi 40 años después, para estrenar su última película 'Succederà questa notte', con producción española, mientras que Robert Pattinson pasará también por la Mostra para competir con 'Primetime'. Por Marta Garde y Gonzalo Sánchez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- El realizador israelí Amos Gitai presenta fuera de competición en el Festival de Venecia ‘The Road to Jericho’, una "viaje visual" entre Jerusalén y Cisjordania (Texto) (Foto) (Vídeo)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA OASIS.- Los hermanos Liam y Noel Gallagher protagonizan la jornada del Festival de Venecia con el estreno del documental ‘Oasis: Don’t look back in anger’, en el que narran con material inédito la gira que volvió a unirlos en 2025 tras su sonada reconciliación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- Las Jornadas de los Autores, sección paralela e independiente de la Mostra veneciana, estrena la coproducción suizo-española 'Les Indes', sobre un noble del siglo XVII cautivado por el 'Nuevo mundo'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lisboa.- PORTUGAL ESPAÑA.- Comienza la novena edición de la bienal Mostra Espanha, que recorrerá una veintena de municipios portugueses entre septiembre y diciembre con más de treinta actividades culturales que mostrarán el dinamismo y la creatividad de las industria cultural española.

Magdeburgo.- ALEMANIA ELECCIONES.- Las elecciones del estado federado oriental de Sajonia-Anhalt ofrecen el domingo al partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD), además de una oportunidad para apuntarse otra victoria electoral regional, una ocasión única de gobernar si logra la mayoría absoluta. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tangermünde.- ALEMANIA ELECCIONES.- El candidato a primer ministro de la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, tiene su bastión en la ciudad de Tangermünde, localidad de apenas 10.000 habitantes donde vive su familia, muchos le conocen y no temen a un político presentado en prensa como "el hombre más peligroso" del país y cuyo partido las autoridades consideran extremista. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00 GMT.- Belgrado.- SERBIA ORGULLO.- Belgrado acoge hoy la décimo cuarta edición de la Marcha del Orgullo. (Foto) (Vídeo)

13:30 GMT.- Magdeburgo.- ALEMANIA ELECCIONES.- La alianza "Sajonia-Anhalt. Abierto al mundo" organiza una gran manifestación en Magdeburgo para exigir una sociedad abierta, solidaria y democrática a la que asistirán políticos, activistas y ciudadanos de cara a las elecciones de este domingo en este estado federado oriental, en el que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) aspira a ganar y a obtener incluso la mayoría absoluta. En paralelo los colíderes de la AfD, Alice Weidel y Tino Chrupalla, así como el candidato del partido, Ulrich Siegmund, participan por la tarde (15.00 GMT) en un último acto de campaña en la capital de Sajonia-Anhalt. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Birmingham.- R.UNIDO REFORM UK.- Reform UK, liderado por Nigel Farage, concluye su congreso anual en el Centro Nacional de Exhibiciones (NEC, en inglés) situado a las afueras de Birmingham (centro de Inglaterra). Pendigo Way, Marston Green, Birmingham B40 1NT (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00 GMT.- Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- El Festival de Venecia estrena una de las películas seleccionadas en su laboratorio ‘Biennale College’, ‘Tijuana todavía’, una historia de temática homosexual rodada por el mexicano Gabriel Gutiérrez Morales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- Rusia espera la llegada de los emisarios de EE.UU., Steve Witkoff y Jared Kushner, para la reanudación de las negociaciones de paz en Ucrania estancadas desde febrero pasado (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Nueva Delhi.- INDIA PROTESTAS.- El movimiento indio Cockroach Janta Party (CJP), conocido como las ‘Cucarachas’, convocó una protesta en Nueva Delhi, tras acusar al Gobierno de incumplir los compromisos que pusieron fin a una ola de protestas juveniles.

Nha Trang.- MISS MUNDO.- El concurso de belleza femenino Miss Mundo celebra su edición 75 en Vietnam, donde se espera la participación de un centenar de competidoras de todos los continentes.

Katmandú.- NEPAL RIADA.- Katmandú/Pekín.- Un día después de que dos trabajadores fueran rescatados con vida de un túnel de la central hidroeléctrica Trishuli 3A, Nepal continúa buscando supervivientes once días tras una devastadora riada. Más de 1.250 personas han muerto y unas 4.700 siguen desaparecidas en Nepal y el condado tibetano de Gyirong. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

Stone Town.- FREDDIE MERCURY.- Se cumple el ochenta aniversario del nacimiento en la isla tanzana de Zanzíbar de Freddie Mercury, vocalista de la legendaria banda británica Queen.

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