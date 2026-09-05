Imputan a pareja de falsos médicos por practicar cirugías a más de 200 personas en Bogotá

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Bogotá, 5 sep (EFE).- Una pareja de falsos médicos fue imputada por la Fiscalía colombiana acusada de practicar cirugías estéticas a más de 200 personas en Bogotá sin contar con títulos profesionales ni las condiciones sanitarias requeridas, informó este sábado la entidad.

Los acusados son Esteban Felipe Henao y Ruth Verónica Lengua Jaramillo, quienes fueron imputados por los delitos de "concierto para delinquir, estafa en modalidad de masa y falsedad material en documento público", cargos que fueron aceptados por ambos.

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Según la investigación, la pareja acondicionó diferentes inmuebles para aparentar que eran establecimientos de salud legalmente habilitados y promocionaban sus servicios principalmente a través de redes sociales.

La Fiscalía indicó que la pareja presuntamente utilizó "diplomas falsos para generar confianza" entre sus clientes y ofrecía procedimientos a precios atractivos.

La investigación determinó que Henao y Lengua recibieron pagos por más de 568 millones de pesos (unos 180.000 dólares) realizados por 59 personas identificadas.

Entre los procedimientos que realizaban estaban liposucciones, transferencias de grasa, aumento de glúteos, lipopapadas, marcaciones abdominales y rinoplastias.

"La Fiscalía documentó algunos casos en los que las víctimas despertaron durante las cirugías y, ante las manifestaciones de dolor, la pareja presuntamente recurrió a acciones como cubrirles la boca o sujetarlas para impedir que gritaran", indicó la información.

Henao y Lengua Jaramillo fueron capturados por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Policía en un inmueble de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

Durante el operativo las autoridades incautaron los diplomas que presuntamente utilizaban para acreditar una profesión, además de dinero en efectivo y elementos empleados en los procedimientos. EFE