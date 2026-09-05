05/09/2026 Fallece un ciclista evacuado tras sentirse indispuesto cuando subía un camino en Vallelado (Segovia). Un varón ciclista de unos 65 años ha fallecido este sábado después de ser rescatado tras sentirse indispuesto cuando subía el camino de las Cruces, en Vallelado (Segovia), según ha informado el 1-1-2 Castilla y León. POLITICA 112 CYL

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Un varón ciclista de unos 65 años ha fallecido este sábado después de ser rescatado tras sentirse indispuesto cuando subía el camino de las Cruces, en Vallelado (Segovia), según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que ha comenzado al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a las 12.54 horas en la que se informaba de que un varón había comenzado a sentirse indispuesto y se encontraba seminconsciente en una zona de difícil acceso, en un camino pedregoso y empinado en la mencionada localidad.

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El gestor del 1-1-2 ha realizado inmediatamente una conferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl y con el Centro Coordinador de Emergencias, que ha coordinado el incidente localizando la ubicación exacta en la que se encontraba la víctima en una zona de complicado acceso y, por tanto, movilizando el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, uno de ellos enfermera.

Por su parte, Emergencias sanitarias - Sacyl ha indicado al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, así como ha movilizado una Unidad enfermerizada de emergencias (UEnE) y un helicóptero medicalizado (HEMS), que ha esperado en el campo de fútbol de Cuéllar, lugar pactado como punto de traspaso del paciente.

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Además, desde el 1-1-2 se ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil (Cos) de Segovia.

En el lugar del accidente, los rescatadores han accedido en apoyo patín a unos 200 metros de la ubicación de la víctima., quien finalmente ha recibido reanimación RCP con oxigenoterapia, cardio compresor y medicación.

Una vez encamillado el paciente ha sido porteado hasta el helicóptero para ser evacuado hasta punto de traspaso, donde el personal de Emergencias Sanitarias le ha atendido, si bien ha resultado finalmente fallecido.