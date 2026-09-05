Regreso a la competición de Julián Alvarez y debut con el Atlético de Cuti Romero

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Madrid, 5 sep (EFE).- El partido de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports del Atlético de Madrid ante el Athletic Club devolvió este sábado a la competición a Julián Alvarez y supuso el debut con su nuevo equipo de Cristian ‘Cuti’ Romero, al entrar los dos al terreno de juego en el minuto 59, ya con 2-0 en el marcador en la visita al nuevo San Mamés.

Baja por indisposición la pasada jornada ante el Sevilla, en el triunfo por 1-3, y concluido el mercado de fichajes el pasado martes tras su frustrado fichaje por el Barcelona, Julián Alvarez volvió a la convocatoria y tuvo recorrido sobre el césped.

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Aunque empezó como suplente, cuando el encuentro iba 2-0, con los dos tantos en el inicio del segundo tiempo, Diego Simeone acudió al atacante.

Activo, con ganas, con juego entre líneas, el delantero internacional argentino dispuso de la mejor ocasión en todo el segundo tiempo del conjunto madrileño, con una maniobra y un tiro dentro del área que despejó con la mano izquierda Unai Simón, con una buena estirada por el suelo.

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Al mismo tiempo, en el minuto 59, se estrenó con el Atlético de Madrid su compatriota Cristian ‘Cuti’ Romero, fichado al Tottenham, tras alcanzar más rodaje durante la última semana de entrenamientos. Entró para formar en el centro de la defensa junto a Marc Pubill y David Hancko, para rebuscar la remontada de los dos goles en contra. En el minuto 90, Oihan Sancet confirmó la derrota por 3-0.