2-0. Luis Suárez anota y asiste en la victoria del Sporting ante el Nacional

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Lisboa, 5 sep (EFE).- El colombiano Luis Suárez registró este sábado un gol y una asistencia que fueron decisivos para la victoria en Lisboa del Sporting sobre el Nacional da Madeira por 2-0 en la quinta jornada de la Liga de Portugal.

El Sporting sufrió algunas dificultades ante un Nacional que acaba de despedir a su entrenador, y solo logró desbloquear el marcador cuando Suárez transformó un penalti en el minuto 32.

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Al celebrar el gol, el colombiano se llevó los dedos a las comisuras de la boca esbozando una sonrisa, después de que la prensa local cuestionara al técnico Rui Borges en la rueda de prensa previa sobre la falta de sonrisas de su atacante tras anotar.

Esta fue la cuarta diana liguera y la tercera jornada consecutiva viendo puerta del 'cafetero', quien fue el máximo goleador de la pasada edición de la Liga portuguesa.

Los 'leones' ampliaron su ventaja al inicio de la segunda parte y, una vez más, Suárez fue clave, pues recibió un pase largo del belga Zeno Debast, se dirigió hacia el área y pasó el balón hacia la izquierda, donde el canterano Flávio Gonçalves lo empujó al fondo de la portería.

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Con este resultado, el Sporting suma 13 puntos, y queda a dos del líder, el campeón Oporto.