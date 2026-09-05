(Crónica) El Mallorca desaprovecha la oportunidad de colocarse líder y el Girona sigue al alza

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El RCD Mallorca ha empatado este sábado ante el Eldense en el Nuevo Pepico Amat (0-0), en la jornada 4 de LaLiga Hypermotion, un duelo en el que los bermellones desaprovecharon un penalti a su favor que les hubiera colocado líderes, mientras que el Girona confirmó su mejoría con la segunda victoria consecutiva del curso ante el Sporting de Gijón en El Molinón - Enrique Castro 'Quini' (0-2).

El Mallorca desaprovechó la oportunidad de colocarse líder de LaLiga Hypermotion tras no pasar del empate en a domicilio ante el Eldense (0-0). Los baleares desaprovecharon un penalti marrado por Álex Sala al filo del descanso y no estuvieron acertados de cara a puerta en un partido en el que llevaron el peso del juego. Así, se quedan instalados en el grupo de equipo que tiene siete puntos en su haber y que persiguen al Leganés.

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Por su parte, el Girona confirmó su crecimiento con su segunda victoria consecutiva en LaLiga Hypermotion. Esta vez, el conjunto gironí logró el triunfo en un campo siempre difícil como el Molinón (0-2) gracias a los goles de Yaser Asprilla y Carles Pérez, en su debut. Los tres puntos le permiten colocarse en puestos de ascenso directo con siete puntos en su haber.

También con siete unidades se encuentra el CD Tenerife, que no pudo pasar del empate ante la Real Sociedad B en Zubieta. Los isleños se adelantaron a la hora de partido con un golazo de larga distancia de Fabricio, pero un gol en el tramo final de partido de Javier Soroeta, que había ingresado en el terreno de juego 10 minutos antes, impidió la tercera victoria del Tenerife en Liga.

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El que sí pudo ganar, y así sumar por primera vez en la temporada tres puntos, fue un necesitado Real Valladolid. Los pucelanos superaron en el José Zorrilla al Andorra, que suma su tercera derrota consecutiva, gracias a un solitario gol en propia portería del central Diego Alende en el primer cuarto de hora de partido. Por último, el Ceuta sufrió su cuarta derrota en Liga a manos del Celta B (0-2) y sigue colista con cero puntos en su casillero.