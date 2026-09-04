Vucic califica de "estúpida" la crítica de CE sobre la glorificación de Mladic en Serbia

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Skopie, 4 sep (EFE).- El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, calificó de "estúpida" la explicación de la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, para cancelar su visita a Belgrado, después de que esta denunciara la "glorificación" en Serbia del fallecido general serbobosnio Ratko Mladic, condenado a cadena perpetua por genocidio y crímenes de guerra.

Vucic, un político nacionalista, hizo estas declaraciones después de que Kos explicara que había cancelado su viaje debido a la "glorificación" que se produjo en Serbia de la figura de Mladic después de su muerte en prisión en La Haya el pasado 27 de agosto.

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"La explicación fue muy breve, pero estúpida, como de costumbre. Habla de la 'glorificación' del general Ratko Mladic, pero no dice quién ha glorificado nada", afirmó el presidente serbio ante los periodistas, según la radiotelevisión pública RTS, que señala que la visita de Kos estaba prevista para la semana que viene.

Serbia, país candidato a ingresar en la Unión Europea (UE), utilizó ayer un avión del Gobierno para trasladar el féretro de Mladic desde Países Bajos hasta Belgrado.

El ataúd, cubierto con las banderas de Serbia y de la República Srpska, una de las dos entidades que conforman Bosnia-Herzegovina, fue trasladado por soldados del Ejército serbio.

Una escolta policial acompañó a la comitiva que trasladaba el cuerpo de Mladic y grupos de personas se concentraron en los pasos elevados de la autopista entre el aeropuerto y Belgrado con pancartas en las que se podía leer 'los héroes nunca mueren', 'bienvenido a casa, general' y 'gracias, general'.

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Mladic murió el 27 de agosto en La Haya, a los 83 años, cuando cumplía una condena de cadena perpetua por genocidio y crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Bosnia-Herzegovina en la década de los 90 del siglo pasado.

Kos, de nacionalidad eslovena, señaló este viernes en X que el regreso de sus restos a Belgrado recuerda a Europa "las páginas más oscuras de nuestra historia reciente" y subrayó que la glorificación de su figura es incompatible con los valores de la Unión Europea.

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Mladić será enterrado el lunes en Belgrado, según informó su familia.

Su hijo, Darko Mladic, aseguró que será "un funeral del pueblo", y afirmó que no quería mezclar la política con la ceremonia.

Antes del entierro, este sábado a mediodía se celebrará un acto de homenaje en la Casa del Ejército de Belgrado.EFE