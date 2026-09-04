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Lala invita a México a sumarse al reto "Un vaso de Lala al día"

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 4 de septiembre de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- De niños, tomar leche era parte de la rutina: en el desayuno, antes de dormir o acompañada de una recomendación que se repetía en casa: "tómate tu leche". Con los años, los hábitos cambiaron y ese vaso dejó de formar parte del día a día.

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Actualmente, siete de cada diez mexicanos no toman leche todos los días, una realidad que contrasta con el lugar que este alimento tuvo durante la infancia. Frente a este escenario, Lala presenta "La leche no tiene edad" una invitación a jóvenes y adultos a sumarse al reto "Un vaso de Lala al día", con el propósito de reconsiderar el lugar de la leche en su alimentación y conocer los beneficios que aporta en distintas etapas de la vida.

"La nutrición que puede ofrecer la leche no termina cuando dejamos de crecer. Durante la adolescencia construimos una parte importante de nuestra masa ósea; en la adultez necesitamos conservar huesos y músculos y, conforme pasan los años, mantener la fuerza y la movilidad se vuelve cada vez más relevante para nuestra calidad de vida. Ante esto, es importante dar a conocer que la leche aporta calcio y vitamina D, dos nutrimentos que trabajan de manera complementaria para contribuir al cuidado de los huesos", señala María Mondragón, Directora de Nutrición de Grupo Lala.

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Las razones para incorporarla a la alimentación también evolucionan: puede aportar proteína para el mantenimiento de la masa muscular en personas físicamente activas, contribuir a cubrir las necesidades de calcio y acompañar una etapa de la vida en la que preservar la fuerza, la movilidad y la autonomía adquiere mayor importancia.

Esto no significa que un alimento pueda resolver por sí solo las necesidades de nutrición y salud. La leche debe formar parte de una alimentación equilibrada, acompañada de actividad física y otros hábitos sostenidos.

Información científica para la vida cotidiana

Hablar sobre el papel de la leche también implica responder las preguntas que hoy se hacen los adultos. Por esa razón, el doctor Mauricio González, conocido como Dr. Mau, se suma al reto "Un vaso de Lala al día".

Es médico internista y divulgador científico, una parte importante de su trabajo consiste en traducir temas médicos y nutricionales a un lenguaje sencillo y comprensible, sin perder de vista la evidencia ni presentar respuestas absolutas para necesidades diferentes para cada persona.

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¿Qué necesita el músculo después de hacer ejercicio?, ¿todavía es posible cuidar los huesos después de los 70?, ¿qué papel tienen el calcio, la vitamina D y la proteína durante la menopausia?, ¿cómo puede una persona saber si consume suficiente calcio? y ¿por qué la leche puede ser relevante para la salud ósea? Son algunas de las preguntas que forman parte de la conversación actual y que, para el especialista, requieren respuestas claras, cercanas y basadas en evidencia.

"La leche no se vuelve innecesaria cuando llegamos a cierta edad, la evidencia nos ha demostrado que el organismo continúa requiriendo proteína, calcio y otros nutrimentos que están presentes en la leche. La pregunta no debería ser si la leche es exclusivamente para niños o adultos, sino qué lugar puede ocupar dentro de la alimentación y las necesidades de cada persona, dependiendo de su etapa de vida. Hoy, la nutrición debe abordarse desde la evidencia científica y no desde percepciones o mitos", explica el doctor Mauricio González.

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Su participación permite acercar temas de nutrición y salud a situaciones propias de la vida adulta y convertir dudas frecuentes en respuestas sustentadas en información científica.

Esa información cobra sentido cuando se relaciona con experiencias cotidianas, por ejemplo el cansancio durante las primeras horas del día, puede tener diferentes causas, pero entre ellas una hidratación insuficiente o un desayuno poco completo y aunque cada caso debe valorarse de manera individual, comenzar el día con un desayuno equilibrado que incluya proteína puede contribuir a una alimentación más completa.

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En este caso, la leche puede ser una alternativa ideal por su aporte de proteína de alta calidad, también contribuye a la ingesta de líquidos y contiene electrolitos; así, un vaso puede integrarse al y formar parte de hábitos orientados a mantener una alimentación equilibrada.

"Hoy hablamos de prevenir la pérdida de masa muscular, cuidar la salud ósea, mantener la independencia física y llegar a un envejecimiento saludable. Esos objetivos no dependen de un solo alimento, sino de hábitos sostenidos respaldados por evidencia científica. En ese contexto, la leche puede formar parte de una alimentación equilibrada", puntualiza González.

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Un vaso dentro de la rutina

El reto "Un vaso de Lala al día" propone una acción concreta: encontrar una forma sencilla de volver a incorporar la leche a la alimentación diaria. Puede tomarse sola, acompañar el desayuno, integrarse a un smoothie, mezclarse con el café o consumirse después de realizar actividad física.

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"La leche puede acompañarnos en distintas etapas de la vida. Con 'Un vaso de Lala al día' queremos invitar a adultos a reconsiderar a la leche dentro de una alimentación equilibrada", señala Claudia Reyes, directora de Marketing de Lala.

La propuesta no consiste en cambiar toda la alimentación de un día para otro, sino que busca que cada persona encuentre el momento y la forma que mejor se adapten a sus preferencias, actividades y necesidades. El reto representa una oportunidad para conocer sus beneficios y reconsiderar el lugar que puede ocupar dentro de una dieta equilibrada.

Con "Un vaso de Lala al día", la compañía invita a los mexicanos a recuperar un hábito sencillo y a recordar que las necesidades nutricionales cambian con los años, pero el cuidado de la alimentación sigue siendo relevante en todas las etapas de la vida.

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FUENTE Grupo Lala