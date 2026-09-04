Viernes, 4 de septiembre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

IRÁN GUERRA

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Teherán - La tensión en el estrecho de Ormuz se mantiene en su nivel más alto de las últimas semanas, tras nuevos ataques iraníes contra objetivos estadounidenses en la región y con las conversaciones entre ambos completamente estancadas.

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VOLKSWAGEN REESTRUCTURACIÓN

Fráncfort (Alemania) - El consejo de supervisión de Volkswagen se reúne este viernes para abordar los planes de ahorro de la compañía, que pueden suponer el cierre de cuatro fábricas en Alemania y más recortes de miles de empleos en todo el mundo, además de estudiar el futuro de la marca SEAT.

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CUBA REFORMAS

La Habana - Las 176 reformas económicas y sociales de Cuba comienzan a plasmarse oficialmente en nuevas normativas que permiten empresas privadas de más de 100 trabajadores, la contratación directa, la inversión de cubanos en el exterior, el usufructo de tierras por tiempo indeterminado y una mayor apertura del comercio y el turismo.

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NEPAL RIADA

Katmandú/Pekín - Más de 1.250 personas han muerto y más de 5.000 siguen desaparecidas en Nepal y el condado tibetano de Gyirong, nueve días después de una devastadora riada que ha dejado miles de víctimas todavía sin identificar y que ha movido al país del Himalaya a declarar el cambio climático como una amenaza a la seguridad nacional.

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- Nueve días después de la riada, Nepal ha empezado a enterrar cientos de cadáveres sin identificar que desaparecen bajo tierra con un número, fotografías y muestras de ADN mientras miles de familias siguen esperando saber si alguno de ellos pertenece a la persona que siguen buscando. Por Indira Guerrero

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FESTIVAL VENECIA

Venecia (Italia) - El veterano Paul Schrader regresa al Festival de Venecia, donde ha estrenado varias de sus últimas películas y que le concedió su León de Oro honorífico en 2022, esta vez para estrenar fuera de concurso su última cinta, 'The basics of philosophy'.

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- La competición por el León de Oro de Venecia prosigue con 'Mr. Nelson, Did you kill people?' del japonés Shinya Tsukamoto y '15/18' del francés Cédric Kahn. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ADEMÁS

BRASIL ELECCIONES | Sao Paulo - A un mes para la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro aceleran sus campañas en busca del voto de los indecisos, grupo que puede ser crucial para la definición de los comicios. (Texto) (Foto)

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- La Corte Suprema de Brasil vive una crisis interna inédita que amenaza con agravar la polarización a un mes para las elecciones presidenciales, para las que parten como favoritos el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro. (Texto)

COLOMBIA URIBE | Bogotá - El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) comparecerá ante la Fiscalía en el marco de la investigación en su contra por las masacres de La Granja y El Aro, perpetradas hace 30 años en el departamento de Antioquia (noroeste) por paramilitares. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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RUTA 66 | Flagstaff (EE.UU) - La emblemática Ruta 66, testigo de la Gran Depresión y ruta migratoria hacia California en busca de una vida mejor, cumple 100 años manteniendo su auténtico espíritu de carretera, donde la vieja aventura americana sigue latiendo entre antiguos moteles y carteles de neón. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA | Jerusalén - La tensión en Cisjordania sigue en alza, con dos jóvenes palestinos muertos esta semana a manos de las tropas israelíes, mientras Israel avanza en el proceso de paz con el Líbano con la liberación de prisioneros de ese país. (Texto)

VENEZUELA EEUU (Claves) | Caracas - El histórico acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, pese a los beneficios prometidos, es visto con cautela por expertos no solo por las incógnitas que existen una semana después de su anuncio, sino por los retos en infraestructura en el país suramericano y ante futuros cambios políticos. (Texto) (Foto) (Video)

ITALIA GOBIERNO | Roma - La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, interviene en un acto en Bari (Puglia, sur) organizado por su partido, Hermanos de Italia, para festejar el récord de longevidad que ha alcanzado el Gobierno que preside la mandataria ultraderechista. (Texto)

MÚSICA WISIN | Marbella (España) - El cantante, compositor y productor puertorriqueño Wisin, que acaba de lanzar su último trabajo, analiza en una entrevista con EFE el pasado y futuro del reguetón y habla de "La Universidad del Perreo", donde homenajea a las raíces de este género musical junto a sus grandes maestros. Por Esther Gómez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

12:30 GMT.- Washington.- EEUU EMPLEO.- La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. publica los datos de la situación del empleo en agosto. (Texto)

15:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO ESPAÑA.- El ministro español para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ofrece una rueda de prensa con motivo de su visita a México (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO INVERSIONES.- El Instituto de Estadística de México publica los datos de la inversión fija bruta de junio tras un aumento de 1,1 % en mayo (Texto)

18:00 GMT.- Ciudad de Panamá.- MATRIMONIO INFANTIL.- Uno de los impulsores de la instauración del Día Internacional para Poner Fin al Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado, Bhuwan Ribhu, fundador de la organización Just Rights for Children, explica a EFE los objetivos de esta iniciativa, respaldada por el gobierno de Sierra Leona. (Texto)

20:00 GMT.- Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street va encaminado a cerrar con ganancias acumuladas una semana marcada por nuevas pistas de la Reserva Federal sobre la próxima subida de los tipos de interés, el vaivén en los rendimientos de la deuda pública y la bonanza de las grandes tecnológicas. (Texto)

Cochabamba (Bolivia).- BOLIVIA PROTESTAS.- Sectores leales al expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) realizan una marcha de protesta en el centro del país en contra de lo que consideran "políticas económicas neoliberales" del Gobierno de Rodrigo Paz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU JUSTICIA.- El jurado que debe decidir el futuro de Lindsay Clancy, la mujer estadounidense acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts en un supuesto brote psicótico, afronta este viernes una nueva jornada de deliberaciones con el riesgo de que el juez declare nulo el juicio si sus doce miembros no consiguen alcanzar un veredicto unánime. (Texto)

Ciudad de México - MÉXICO T-MEC - El ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, uno de los protagonistas de la negociación que dio origen al T-MEC, participa en México Siglo XXI, el foro anual organizado por la Fundación Telmex Telcel, en un momento en que el acuerdo entra en revisión y las tensiones arancelarias vuelven a poner a prueba la relación entre EE.UU., México y Canadá. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá - SARGAZO INVESTIGACIÓN - Cuando dos investigadoras y un estudiante de bachillerato comenzaron en 2023 a analizar en Panamá el sargazo como parte de un proyecto escolar no tenían ni idea que descubrirían que esta macroalga, convertida en una pesadilla para el turismo en el Caribe y en un riesgo ambiental, es una prometedora respuesta contra la forma más grave y letal de la malaria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Guayaquil (Ecuador).- ECUADOR PANAMÁ.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, visita Ecuador para analizar con su homólogo, Daniel Noboa, temas relacionados con inversión, comercio y seguridad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Salvador.- EL SALVADOR CRIPTOMONEDAS.- A cinco años de que El Salvador adoptara el bitcóin como moneda de curso legal, su uso cotidiano entre la población sigue sin alcanzar lo esperado, pese a que el presidente Nayib Bukele, que goza de una gran popularidad, mantiene su apuesta por acumular bitcoines como reserva estatal y atraer empresas vinculadas a los activos digitales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA TEATRO.- La compañía de teatro valenciana La Hongaresa, fundada por el dramaturgo Paco Zarzoso y la actriz Lola López, cumple 30 años sobre las tablas y lo celebra en Buenos Aires con el estreno absoluto de ‘Coro’, una obra escrita para la ocasión y dirigida por el argentino Germán Rodríguez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Río de Janeiro.- ROCK IN RIO.- Primera noche de conciertos del festival musical Rock in Río, en el Parque Olímpico de Río de Janeiro. (Texto) (Foto)

Sao Paulo.- BRASIL LIBRO.- La Bienal del Libro de São Paulo abre sus puertas, con España como país invitado (hasta el día 13 de septiembre). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA GOYA.- La artista colombiana Doris Salcedo, que ha plasmado en su obra la violencia del conflicto armado, habla en una entrevista con EFE sobre la exposición 'Los desastres de la guerra', de Francisco de Goya, que presenta en Bogotá la serie completa de 80 grabados que el pintor español produjo entre 1810 y 1815. Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria (Texto) (Foto) (Vídeo)

Brasilia.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno brasileño divulga el resultado de la balanza comercial en agosto. (Texto)

Europa

08:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA INDUSTRIA.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica los datos de la cartera de pedidos industria manufacturera en julio

16:00 GMT.- Roma.- ITALIA GOBIERNO.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, interviene en un acto en Bari (Puglia, sur) organizado por su partido, Hermanos de Italia, para festejar el récord de longevidad que ha alcanzado el Gobierno que preside la mandataria ultraderechista

16:30 GMT.- París.- FRANCIA CATALUÑA.- El consejero catalán de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, preside un acto conmemorativo en París del 150 aniversario del nacimiento de Josep Irla, presidente de la Generalitat en el exilio, desde Francia, tras el fusilamiento de Lluís Companys en 1940. (Texto) (Vídeo)

Birmingham.- R.UNIDO REFORM UK.- Reform UK, liderado por Nigel Farage, celebra su congreso anual en el Centro Nacional de Exhibiciones (NEC, en inglés) situado a las afueras de Birmingham (centro de Inglaterra). Pendigo Way, Marston Green, Birmingham B40 1NT (Texto) (Foto) (Vídeo)

Wolfsburg.- VOLKSWAGEN REESTRUCTURACIÓN.- Reunión del consejo de supervisión del grupo automovilístico alemán Volkswagen.

Berlín.- ALEMANIA IFA.- Berlín acoge una nueva edición de la feria de electrónica IFA, una de las mayores del mundo de este sector.

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, concluye su visita de dos días a Ucrania, donde mantiene este viernes encuentros con empresarios, ONG y la sociedad civil, así como con autoridades del Gobierno y del Parlamento del país invadido por Rusia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nicosia.- CHIPRE UE.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúne en Nicosia con el presidente, Nikos Jristodulidis, dentro de su gira por las capitales de los países de la UE para debatir las prioridades y diseñar la agenda de trabajo para los próximos meses, además de tratar el problema de Chipre y las relaciones de la UE con Turquía.

Liubliana.- ESLOVENIA UE.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúne en Liubliana con el primer ministro esloveno, Janez Jansa, dentro de su gira por las capitales de los países de la UE para debatir las prioridades y diseñar la agenda de trabajo para los próximos meses.

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- El veterano Paul Schrader regresa al Festival de Venecia, donde ha estrenado varias de sus últimas películas y que le concedió su León de Oro honorífico en 2022, esta vez para estrenar fuera de concurso su última cinta, ‘The basics of philosophy’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- La competición por el León de Oro del Festival de Venecia prosigue con el estreno de dos nuevas cintas: ‘Mr. Nelson, Did you kill people?” del japonés Shinya Tsukamoto y '15/18' del francés Cédric Kahn. Por Marta Garde y Gonzalo Sánchez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- ITALIA GOBIERNO.- El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni se convierte hoy en el más longevo de la historia de la República de Italia con 1.413 días de mandato ininterrumpido, con lo que ha superado en un día la marca de Silvio Berlusconi en el periodo 2001-2005

Londres.- R.UNIDO PALESTINA.- Sentencia sobre el caso de cinco activistas propalestinos de Palestine Action por dañar con pintura una oficina del Barclay's Bank. El juez les aplicará cargos por "conexión terrorista", un concepto considerado muy severo para este tipo de actividades. (Texto)

África

Ciudad del Cabo.- SUDÁFRICA CORRUPCIÓN.- Concluyen en Sudáfrica las audiencias sobre el recurso presentado por el presidente Cyril Ramaphosa contra un informe de 2022 que lo acusa de una posible violación de las leyes anticorrupción del país y que desencadenó el proceso para la destitución del mandatario (Texto)

Asia

Katmandú/Pekín.- NEPAL RIADA.- Más de 1.250 personas han muerto y unas 4.700 siguen desaparecidas en Nepal y el condado tibetano de Gyirong, más de una semana después de una devastadora riada que ha dejado miles de víctimas todavía sin identificar y que ha movido al país del Himalaya a declarar el cambio climático como una amenaza a la seguridad nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nha Trang.- MISS MUNDO.- Las más de 100 participantes en el certamen de belleza Miss Mundo se preparan para la final, que tendrá lugar el sábado, donde se conocerá a la heredera de la actual portadora de la corona, la tailandesa Suchata Chuangsri Hanói.- VIETNAM BIRMANIA.- El líder golpista birmano, Min Aung Hlaing, visita Vietnam, donde será recibido con honores de Estado, en el contexto de la pretendida transición política de la junta militar de Birmania y en busca de ampliar su reconocimiento internacional

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