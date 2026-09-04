Agencias

Venezuela dice que "no es suficiente" la flexibilización de sanciones y pide el cese total

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Caracas, 3 sep (EFE).- La ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, dijo este jueves que "no es suficiente" la flexibilización de sanciones que ha habido este año, como resultado del estrecho acercamiento con Estados Unidos, y pidió el cese total de estas medidas, casi una semana después de que Caracas y Washington anunciaran un histórico acuerdo petrolero.

"Hemos estado en una etapa de apertura de la inversión, se flexibilizan algunas medidas pero no es suficiente", dijo la alta funcionaria en una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

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