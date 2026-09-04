Trump envía a sus emisarios a Rusia y Ucrania para reavivar las conversaciones de paz

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Washington, 4 sep (EFE).- Steve Witkoff y Jared Kushner, los emisarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajarán esta semana a Moscú y Kiev para tratar de reavivar las conversaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra, reveló este viernes el diario The New York Times.

Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, y Kushner, yerno de Trump, se reunirán este sábado en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, y posteriormente viajarán a Kiev para reunirse con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en el que será el primer encuentro de ambos negociadores con el líder ucraniano.

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El viaje lleva varias semanas negociándose, según fuentes estadounidenses citadas por The New York Times, que detallaron que Washington quiere que Ucrania y Rusia detengan temporalmente sus ataques mientras los emisarios estadounidenses se encuentren en la región.

El diario señala que no está claro si Witkoff y Kushner presentarán una nueva propuesta de paz o si presionarán para cerrar los asuntos pendientes de la anterior, entre ellos quién controlará el Donbás, territorio ucraniano parcialmente ocupado por las fuerzas rusas.

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Witkoff y Kushner han viajado anteriormente a Moscú, pero hasta ahora no habían visitado Kiev, pese a haber recibido invitaciones oficiales del Gobierno de Zelenski.

El viaje se produce un año después de que, en agosto de 2025, Trump recibiera a Putin en Alaska en un intento por poner fin a la guerra, una de las promesas de campaña del republicano. El encuentro, sin embargo, terminó sin acuerdo.

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Durante este año, Ucrania ha atacado refinerías y centrales energéticas rusas, pero afronta una escasez de munición para interceptar los misiles lanzados por Rusia, por lo que ha pedido ayuda a sus aliados, especialmente a Washington.

Trump, por su parte, está intentando reintegrar a Rusia en la escena internacional y la invitó a participar en las reuniones de ministros de Finanzas del G20 celebradas la semana pasada en Carolina del Norte (Estados Unidos). EFE