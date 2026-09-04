Tellado llama "cínica" a Robles por ser una "jueza que se traicionó a si misma" y recuerda su "responsabilidad" en Ceuta

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado de "cínica" a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a quien considera "una jueza que se traicionó a sí misma", por seguir en el Gobierno de Pedro Sánchez y ha recordado también su "responsabilidad" en la gestión de la crisis de Ceuta.

El 'número dos' de los 'populares' se ha hecho eco de las imágenes en las que la titular de Defensa aplaudía con menor intensidad que los otros ministros durante la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en el Congreso para dar cuenta de la crisis migratoria en la ciudad autónoma derivada de la entrada masiva de 80.000 migrantes desde la frontera con Marruecos.

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Tampoco ovacionó al jefe del Ejecutivo en su anuncio de publicar los informes de Inteligencia sobre los avisos previos. Tras el debate, Robles quiso dejar claro a los periodistas que sigue estando orgullosa de formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez, como lleva desde 2018, y de dirigir las Fuerzas Armadas, pero también ha reivindicado su derecho a la gestualidad y a mostrar sus expresiones.

"DIGNIDAD POLÍTICA TOTALMENTE PERDIDA"

Tellado ha señalado a Robles que "poner caretos y aplaudir con pocas ganas" no le va a eximir "de la misma responsabilidad que sus compañeros". "Se equivoca. Solo la convierte en cínica", ha reprochado en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

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Para el secretario general del PP, "la memoria de este país" recordará a la ministra de Defensa "como una jueza que se traicionó a sí misma, sanchista como la que más". "Pájara, según Sánchez. Y con la dignidad política totalmente perdida", ha acusado Tellado.