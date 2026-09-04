Rusia anuncia avances en el este de Ucrania con la captura de otra localidad en la provincia de Donetsk

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Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk, situada en el este del país y parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo de fuerzas Centro liberaron la localidad de Gruzskoye, en la República Popular de Donetsk", ha indicado el Ministerio de Defensa ruso en un breve mensaje en redes sociales, empleando el nombre que da Moscú a la provincia y sin facilitad datos sobre posibles bajas en combate.

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Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.