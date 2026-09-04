Agencias

Rusia anuncia avances en el este de Ucrania con la captura de otra localidad en la provincia de Donetsk

Militares de Rusia (archivo) POLITICA EUROPA EUROPA RUSIA RUSIA Y ANTIGUAS REPÚBLICAS MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA
Militares de Rusia (archivo) POLITICA EUROPA EUROPA RUSIA RUSIA Y ANTIGUAS REPÚBLICAS MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA
Guardar

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk, situada en el este del país y parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo de fuerzas Centro liberaron la localidad de Gruzskoye, en la República Popular de Donetsk", ha indicado el Ministerio de Defensa ruso en un breve mensaje en redes sociales, empleando el nombre que da Moscú a la provincia y sin facilitad datos sobre posibles bajas en combate.

PUBLICIDAD

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Dan por agotada la búsqueda en un túnel tras no hallar más supervivientes en Nepal

Infobae

Crowne Plaza inaugura en Times Square su nuevo hotel tras remodelar un edificio histórico de Nueva York

Crowne Plaza inaugura en Times Square su nuevo hotel tras remodelar un edificio histórico de Nueva York

Universidades acuerda tranferir 150 millones de euros a las CCAA para incorporar profesores a universidades públicas

Universidades acuerda tranferir 150 millones de euros a las CCAA para incorporar profesores a universidades públicas

Dimiten dos altos cargos del partido de Farage por un supuesto caso de financiación irregular

Dimiten dos altos cargos del partido de Farage por un supuesto caso de financiación irregular

FC Barcelona y Real Madrid ya conocen sus rivales en la fase liga de la Liga de Campeones femenina

FC Barcelona y Real Madrid ya conocen sus rivales en la fase liga de la Liga de Campeones femenina