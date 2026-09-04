Rescatadas con vida dos personas nueve días después de las inundaciones en Nepal, que dejan casi 1.300 muertos

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Las autoridades de Nepal han anunciado este viernes el rescate con vida de dos personas que quedaron atrapadas en un túnel sepultado por la devastadora inundación registrada el 26 de agosto en el norte del país, en la frontera con China, una tragedia que deja ya cerca de 1.300 muertos, según el último balance.

"Buenas noticias. Dos personas han sido rescatadas con vida en el interior del túnel de la planta hidroeléctrica Trishuli 3A", ha indicado la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA, por sus siglas en inglés) en un mensaje publicado en redes sociales.

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Así, ha especificado que los rescatados son Kabir Maharjan y Sanjay Sah, quienes han sido sacados con vida del lugar por trabajadores de búsqueda y rescate nepalíes y extranjeros.

Por su parte, la Policía nepalí ha señalado en su último balance que hasta ahora se han recuperado 1.290 cuerpos, al tiempo que ha cifrado en 4.788 el total de desaparecidos, entre los que figuran 601 extranjeros, con miles de agentes y trabajadores de emergencia desplegados en las zonas afectadas.

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A las cifras ofrecidas por Nepal se suman al menos 21 muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino --entre ellos 261 ciudadanos extranjeros--, tal y como han señalado las autoridades del gigante asiático, así como tres cadáveres recuperados en India.