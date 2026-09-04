Aoun aplaude la liberación de detenidos libaneses y lo ve un "primer paso" en el acuerdo con Israel

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El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha aplaudido este viernes la liberación de cinco ciudadanos libaneses detenidos por las autoridades de Israel en el sur del país, señalando que se trata de un "primer paso" en el marco del acuerdo con Israel, facilitado por Estados Unidos, para retomar la soberanía de su territorio.

En un comunicado, el dirigente libanés ha indicado su agradecimiento "por todos los esfuerzos y gestiones realizados", especialmente destacando a Estados Unidos y a las entidades internacionales, entre las que señala al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

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Estos esfuerzos "han conducido a la liberación del primer grupo de detenidos libaneses por parte del Gobierno israelí", ha reafirmado Aoun.

"Esta primera medida reafirma la validez de la posición libanesa firme, en todas sus componentes, así como la necesidad de completar los pasos requeridos, tal como se establece en el marco del mecanismo tripartito", ha insistido, poniendo de manifiesto que este acuerdo permitirá "restaurar la soberanía libanesa completa".

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"Sin menoscabar ni un centímetro de nuestra tierra, ni faltar un solo ser humano de nuestro pueblo", ha subrayado, recalcando que seguirá peleando para "lograr todas las demandas y objetivos nacionales". Beirut viene reclamando la puesta en libertad de 34 detenidos por parte de las autoridades israelíes en el marco de la ocupación del sur de Líbano.

Este viernes, el CICR ha confirmado el traslado a Líbano de cinco personas liberadas por las autoridades de Israel, un día después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, anunciara la medida tras determinarse en los interrogatorios que "son civiles" y no están involucrados en "acciones terroristas".

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