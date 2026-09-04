París cierra de nuevo en tablas (-0,09 %) indiferente a creación de empleo en EE.UU.

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París, 4 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este viernes de nuevo en tablas, con una mínima caída del 0,09 %, a pesar de las buenas cifras de creación de empleo en Estados Unidos el pasado agosto.

El CAC-40 cerró en 8.278,77 puntos, con 22 valores en verde y 18 en rojo, encadenando otra jornada en equilibrio (+0,07 el jueves). En una semana, la principal plaza parisina se ha dejado el 1,5 %.

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La creación de empleo en Estados Unidos, que superó las expectativas del mercado, es un signo de la robustez económica de la primera potencia económica, pero los inversores no dan por hecho que esa buena cifra sea suficiente para descartar un aumento de las tasas rectoras por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

La empresa de software Dassault Systèmes lideró las caídas (-6,49 %), seguido de la consultora Capgemini (-3,27 %) y el grupo de relaciones públicas y publicidad Publicis (-2,55 %)

Al alza, cerraron la empresas de componentes eléctricos Legrand, que mejoró el 3,26 %, la siderúrgica ArcelorMittal, que subió el 2,83 %, y la cadena de hoteles Accor, que progresó el 2,47 %. EFE