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Opella reúne a más de 5,000 profesionales de la salud para impulsar la educación médica continua en pediatría y atención primaria

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 4 de septiembre de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Con el objetivo de acercar la evidencia científica más reciente a la práctica clínica y generar un espacio de intercambio sobre los principales retos de la atención a la salud, Opella —compañía global especializada en autocuidado y fabricante de marcas líderes como Allegra®, Aderogyl®, Histiacil® y Enterogermina®— llevó a cabo el Summit: Un Mundo de Salud, con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales.

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A través de este encuentro, que reunió de manera presencial a 330 profesionales de la salud y alcanzó a más de 5,000 especialistas de manera virtual, Opella refrenda su compromiso con la educación médica continua y busca impulsar un ecosistema donde la prevención, el autocuidado responsable y las decisiones informadas contribuyan a mejorar la salud y el bienestar de las personas.

El programa, que contó con valor curricular para profesionales de Pediatría y Medicina General, abordó cuatro áreas prioritarias para la práctica clínica: gastroenterología y microbiota, enfermedades respiratorias, vitalidad y bienestar, así como dolor y fiebre, complementadas con talleres especializados sobre trastornos de la función gastrointestinal en lactantes y soporte vital básico.

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Entre los principales temas analizados destacaron el uso de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo para la práctica clínica, los avances en microbiota y probióticos, la prevención de la resistencia antimicrobiana, la inmunonutrición y nuevas estrategias para el abordaje del dolor y la fiebre.

Luis Soares. Director General de Opella México:"En Opella, iniciativas como el Summit: Un Mundo de Salud, nos permiten fortalecer el diálogo con la comunidad médica y acercar conocimiento que contribuya a mejores decisiones de salud. Así, avanzamos en nuestro propósito de hacer del autocuidado una herramienta cada vez más accesible, informada y responsable."

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En un entorno en el que los profesionales de la salud enfrentan nuevos desafíos y una evolución constante del conocimiento científico, la actualización médica continua cobra especial relevancia. El Summit promovió un diálogo multidisciplinario para compartir experiencias clínicas, analizar nueva evidencia y acercar herramientas que apoyen una atención cada vez más informada y centrada en las necesidades de las personas.

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FUENTE Opella