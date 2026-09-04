Milei destina más fondos al Ministerio de Defensa para construir una base militar naval

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Buenos Aires, 4 sep (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, decretó este viernes otorgar más fondos al Ministerio de Defensa con vistas a la construcción de una base militar naval en el extremo sur del país, en un punto cercano a las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833 y cuya soberanía reclama la nación suramericana.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, ordena modificar el presupuesto del Ministerio de Defensa "para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante la incorporación, modernización y recuperación de medios y equipamiento, con el fin de contribuir al adecuado cumplimiento de las funciones inherentes a la defensa nacional".

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En declaraciones a radio La Red, el canciller argentino, Pablo Quirno, confirmó que el decreto reasigna partidas presupuestarias "al Ministerio de Defensa para la construcción de la base naval integrada en Tierra del Fuego", en el extremo sur del país.

En la noche de este jueves, Milei anunció su intención de acelerar y endurecer las sanciones a las petroleras que operan en Malvinas sin autorización argentina.

También anunció su decisión de construir una base naval en Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, dentro de cuyo territorio considera Argentina que están las islas Malvinas.

La construcción de la base fue anunciada en 2022 por el entonces gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023), pero el proyecto se paralizó a partir del severo recorte de gastos ordenado por Milei al llegar a la Presidencia argentina a finales de 2023.

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La oposición ha acusado a Milei, que considera a Estados Unidos y a Israel como sus mayores aliados en materia de política exterior, de ofrecer al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, compartir la futura base naval en Ushuaia, ciudad ubicada a unos 700 kilómetros de Malvinas.

"Será una base completamente argentina", aseguró el canciller.

En declaraciones a radio Mitre, Quirno dijo este viernes que Argentina tiene hoy "espacio fiscal" sin "alterar el equilibrio fiscal" para hacer ahora esta "inversión" en una base en Tierra del Fuego, un "punto neurálgico del Atlántico sur" para acceder a la Antártida y controlar las aguas del Atlántico bajo jurisdicción argentina.

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En otra entrevista con Radio Rivadavia, Quirno sostuvo que la base será "fundamental para tener presencia en esa zona y ser un polo logístico de acceso a la Antártida y de monitoreo de las actividades en el Atlántico sur".

El canciller aseguró que su país "nunca" va a intentar recuperar la soberanía de las islas mediante "un conflicto bélico", como el que enfrentó Argentina y el Reino Unido en 1982. EFE