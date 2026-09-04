La familia de Mladic asegura que su entierro será un "funeral del pueblo"

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Skopie, 4 sep (EFE).- Darko Mladic, hijo del fallecido exgeneral serbobosio Ratko Mladic, condenado por crímenes de guerra y genocidio, aseguró este viernes que su padre será enterrado el lunes próximo en Belgrado en lo que calificó como "funeral del pueblo" sin intervención alguna de la política.

Mañana, sábado, se celebrará además una ceremonia en la Casa del Ejército serbio de Belgrado, en una sala pequeña con una capacidad máxima para unas 300 personas.

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El funeral tendrá lugar el próximo lunes y el féretro con los restos de Mladic permanecerá accesible al público en la iglesia de San Lucas a partir de las 07:00 de la mañana.

La comitiva se dirigirá al cabo de unas horas al cementerio de Topcider, en Belgrado, donde se prevé que el entierro tenga lugar alrededor de la 13:30 hora local (11.30 GMT)

"Me gustaría que el funeral transcurriera en paz y con dignidad, y que no se convirtiera en un pretexto para conflictos o enfrentamientos a gritos", dijo Darko Mladic.

El presidente serbio, el nacionalista populista Aleksandar Vucic, estimó ayer que podrían asistir "decenas de miles" de personas al funeral de Mladic, considerado un héroe por muchos en Serbia.

El cuerpo de Mladic fue trasladado ayer a la Academia Médica Militar de Belgrado, donde se le practicará una autopsia.

El condenado exgeneral murió bajo custodia en La Haya el 27 de agosto, a los 83 años, mientras cumplía una condena de cadena perpetua por genocidio y crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Bosnia y Herzegovina en la década de 1990.

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Mladic fue detenido en Serbia en 2011, tras pasar aproximadamente 16 años como fugitivo.

Días después fue trasladado a La Haya, donde en 2017 fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) de las Naciones Unidas.

Fue declarado culpable, entre otros cargos, de genocidio —por su papel en la masacre de Srebrenica de 1995, en la que fueron asesinados más de 8.000 varones musulmanes bosnios—, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, incluido el asedio de Sarajevo.

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Había sufrido varios accidentes cerebrovasculares en los últimos meses y estaba recibiendo tratamiento mientras permanecía detenido.

Su hijo y el médico de la familia, Ognjen Gudelj, acusaron hoy al TPIY de haber "matado" a Mladic, alegando que, según ellos, no se le proporcionó una atención médica adecuada. EFE