Mapfre eleva su ratio de solvencia hasta el 208,8% hasta junio

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Mapfre ha comunicado a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) que su ratio de Solvencia II se situó en el 208,8% al cierre del primer semestre de 2026, frente al 206,8% de marzo y al 205,3% de diciembre de 2025.

La compañía que preside Antonio Huertas ha destacado que estos datos "reafirman la fortaleza financiera del Grupo" y ha subrayado que el nivel actual se encuentra por encima del punto medio del rango de referencia del 175%-225% fijado por su consejo de administración.

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Los fondos propios admisibles del grupo alcanzaron los 11.555 millones de euros a 30 de junio de 2026, frente a los 10.730 millones de marzo y los 10.580 millones de cierre de 2025. De este importe, el 84,2% corresponde a fondos de la máxima calidad (Nivel 1), lo que refuerza la solidez de la base de capital de la aseguradora.

El Capital de Solvencia Obligatorio (SCR) del Grupo se elevó hasta los 5.533 millones de euros a cierre de junio, frente a los 5.188 millones de marzo y los 5.155 millones de diciembre de 2025. Este indicador se calcula conforme a la fórmula estándar de Solvencia II para todos los riesgos, salvo para el sub-riesgo de longevidad de Mapfre Vida en España, que se computa mediante un modelo interno parcial.

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Por componentes, el riesgo de mercado aportó 3.093 millones de euros al SCR, frente a los 2.856 millones de diciembre, mientras que el riesgo de suscripción No Vida se situó en 3.013 millones, por encima de los 2.896 millones anteriores. Los beneficios por diversificación, que reducen el capital exigido, alcanzaron los 2.369 millones de euros, frente a los 2.220 millones de finales de 2025.

Mapfre ha explicado que esta solidez del ratio se sustenta en una alta diversificación de su negocio y en políticas estrictas de inversión y de gestión de activos y pasivos.

La compañía ha precisado que estos datos corresponden al envío realizado al Banco Central Europeo (BCE) en el marco del informe de Estabilidad Financiera del segundo trimestre y que, aunque no anticipa cambios, las cifras definitivas se remitirán a la DGSFP a mediados de septiembre.

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