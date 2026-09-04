La Policía sospecha de un posible sabotaje tras hallar otro artefacto sospechoso en una subestación eléctrica

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La Policía de Alemania sospecha de un posible nuevo caso de sabotaje tras hallar otro artefacto sospechoso en una subestación eléctrica en la localidad de Dormagen, situada entre Colonia y Dusseldorf, horas después de un caso similar en Brandenburgo y ante especulaciones de las autoridades sobre planes "anticonstitucionales".

Un portavoz de la Policía ha indicado en declaraciones concedidas a la agencia alemana de noticias DPA que los investigadores recibieron una carta reclamando la responsabilidad por el artefacto en Dormagen, una misiva que menciona además otras casos sospechosos en Brandenburgo y en Renania del Norte-Westfalia.

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Así, ha resaltado que el análisis del objeto hallado aún no ha terminado, si bien ha apuntado que podría ser "un artefacto de lanzamiento", sin más detalles. El diario 'Bild' ha apuntado al hallazgo de lanzacohetes en el lugar, sin que por ahora haya confirmación oficial.

Durante la jornada del martes fueron hallados cerca de la central eléctrica de Janschwalde proyectiles de fabricación casera similares a fuegos artificiales fueron usados para dirigir material conductor hacia las líneas eléctricas de alta tensión, sin que se registraran cortes de suministro.

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Los investigadores han señalado que creen que los incidentes en Bergheim y Janschwalde fueron actos de sabotaje motivados por objetivos anticonstitucionales, sin más detalles y sin que por ahora esté claro quién estaría detrás de estos incidentes.

Estos casos tienen lugar en plena oleada de sabotajes en Alemania, tras denunciar un posible "acto delictivo" tras una avería registrada en una subestación eléctrica cerca de la ciudad de Colonia, en el oeste del país, y de señalar a Rusia por un ataque híbrido fallido en el aeropuerto de Leipzig, acusaciones rechazadas por Moscú.

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