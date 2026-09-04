Detenido un policía nacional en Móstoles tras dejar su pistola reglamentaria a un conocido

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La Policía Nacional ha informado de la detención de un agente en Móstoles después de que acudiera a Comisaría a recuperar su arma reglamentaria, la cual había sido intervenida a un conocido en las inmediaciones de una gasolinera de la localidad.

Los hechos ocurrieron a finales de julio, cuando una patrulla sorprendió de madrugada a otro vehículo en las inmediaciones de una gasolinera quienes, además, al percatarse de la presencia policial, arrojaron un objeto metálico al suelo a través de la ventanilla.

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Los agentes acudieron a la zona y comprobaron que se trataba de una pistola idéntica al arma reglamentaria del Cuerpo, por lo que los policías procedieron a identificar a los sospechosos ante la posibilidad de que estuvieran planeando un atraco a la gasolinera.

Ya en dependencias policiales, el principal sospechoso no se ofreció a colaborar con los agentes y se negó a explicar el origen del arma. Sin embargo, poco después apareció por Comisaría un agente del Cuerpo para recuperar su arma, informan fuentes policiales.

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Finalmente, el portador de la pistola fue detenido por un posible delito de tenencia ilícita de armas, mientras que el agente, por su parte, fue detenido como colaborador de los hechos. Las investigaciones iniciales han descartado que el sospechosos fuese a atracar la gasolinera.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para aclarar lo ocurrido. El agente involucrado está destinado en un órgano judicial de Madrid y, a raíz de los hechos, se le ha abierto un expediente informativo, según informaciones de 'El Mundo'.

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