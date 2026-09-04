El Parlamento de Ecuador aprueba ley que regula el reparto a domicilio y uso de escúteres

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Guayaquil (Ecuador), 3 sep (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó este jueves una ley que reforma la normativa vigente de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial para incluir, entre otros temas, regulaciones al servicio de reparto a domicilio y el uso de vehículos de micromovilidad como los escúteres.

Con 87 votos afirmativos, el pleno legislativo dio paso a las reformas que incorporan medidas específicas para proteger a los trabajadores de reparto de comida o bienes de pequeño tamaño a casa, conocido como 'delivery', como la creación de un registro nacional de repartidores, en el que será obligatorio registrarse para prestar este servicio.

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La normativa también establece responsabilidades para las plataformas digitales y fija estándares de seguridad, según detalló la Asamblea en un comunicado.

Con respecto a los escúteres y otros vehículos de micromovilidad, la ley señala que su circulación será preferentemente urbana y estará orientada a desplazamientos de corta distancia.

Además, detalla que no podrán circular por la red vial estatal, vías perimetrales, autopistas, ni por aquellos tramos o vías que sean expresamente restringidos por razones de seguridad vial, operativas o de diseño.

Otras de las reformas están relacionadas al control tecnológico y a la seguridad vehicular, ya que la ley prohíbe contratos vinculados con porcentajes de recaudación de multas, establece la señalización previa de los controles, dispone la homologación de dispositivos y contempla la depuración de registros.

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También incorpora medidas como la entrega de cascos homologados, sistemas de retención infantil, la validez nacional de la revisión técnica vehicular, la centralización de la emisión de placas y una evaluación integral de las escuelas de conducción.

Asimismo eleva a rango de ley derechos e instrumentos de protección como infraestructura segura, semáforos sonoros y ciclovías continuas.

Al igual que establece la obligación de utilizar sillas infantiles homologadas, garantiza la vigencia permanente de la póliza de accidentes para pasajeros del transporte público y reconoce la licencia digital con plena validez legal.

El proyecto aprobado será remitido al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para su sanción u objeción, antes de ser publicado en el Registro Oficial. EFE