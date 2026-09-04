Dimiten nueve diputados del partido de Sahra Wagenknecht por desavenencias con la líder

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Una oleada de diputados de la populista Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) ha anunciado este viernes su marcha del partido, después de la dimisión de nueve representantes en el estado de Turingia aduciendo continuos choques con la líder y su postura abierta a pactos con la ultraderecha de Alternativa por Alemania (AfD).

Tras meses de disputas internas este grupo de diputados ha puesto tierra de por medio, incluyendo la actual vicepresidenta de Turingia, Katja Wolf. "No nos eligieron para dedicarnos a una introspección interminable, no nos eligieron para librar constantes batallas defensivas y no nos eligieron para aguantar coqueteos con la extrema derecha", ha señalado.

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La dirigente regional ha incidido, en todo caso, en que seguirá apoyando el Ejecutivo de Turingia encabezado por Mario Voigt de la Unión Demócrata Cristiana (CDU).

En el centro del debate está una prolongada disputa entre el partido en Turingia y la propia fundadora de la formación, creada por Sahra Wagenknecht en 2024 como una escisión de La Izquierda.

Mientras la líder del partido ha pedido a sus diputados en Turingia que se retiren del Gobierno regional, también se ha posicionado como visagra de cara a las elecciones en Sajonia-Anhalt, donde la ultraderecha de AfD aspira a ganar las elecciones pero necesitará de pactos con otros partidos, en un contexto que pondrá a prueba la capacidad de los partidos tradicionales de establecer un cordón sanitario.

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