Imbroda celebra el anuncio de Sánchez: "Claro que el Rey tiene que ir a Ceuta y Melilla"

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El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha defendido este viernes que el Rey Felipe VI "claro que tiene que ir a Ceuta y tiene que venir a Melilla", después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el jueves, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, que el monarca realizará próximamente el viaje oficial a las dos ciudades autónomas "en las próximas semanas".

A preguntas de los periodistas tras visitar el nuevo trono de la Virgen de la Victoria, patrona de la ciudad, Imbroda ha valorado el anuncio del jefe del Ejecutivo, aunque ha advertido de las aparentes discrepancias existentes dentro del propio Gobierno de la Nación sobre la conveniencia de que Felipe VI visite Ceuta y Melilla.

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"Es anuncio del presidente. Sus compañeros de Gobierno están diciendo que no es oportuno, que a qué viene ese cuento, pero ya por lo menos el presidente está diciendo eso", ha señalado el presidente melillense, en referencia al anunciado realizado por Sánchez el jueves en el Congreso de los Diputados.

Imbroda ha insistido en que la visita debe producirse y ha reclamado que se pongan todos los medios necesarios para hacerla posible. "El Rey tiene que venir. Tiene que ir a Ceuta y tiene que venir a Melilla, claro. Y se le tiene que dejar y se le tiene que posibilitar", ha afirmado.

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El presidente de Melilla también ha rechazado que pueda considerarse que la ausencia del actual monarca durante los últimos años equivalga a dos décadas sin una visita real. En este sentido, ha recordado que quien visitó ambas ciudades en noviembre de 2007 fue el entonces rey Juan Carlos, mientras que Felipe VI accedió al trono hace doce años.

"¿Qué es que hace 20 años? No, hace 20 años estuvo aquí Juan Carlos. Porque el Rey no lleva 20 años en el trono, lleva 12 años", ha apuntado Imbroda, quien ha recordado además que "ocho de esos años han transcurrido con Sánchez al frente del Gobierno".

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La eventual visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla se produciría casi dos décadas después del viaje oficial realizado por su padre, Juan Carlos I, en noviembre de 2007. Aquella visita a las dos ciudades autónomas provocó entonces una crisis diplomática con Marruecos y se convirtió en uno de los episodios más delicados de las relaciones entre España y el país vecino.

Sánchez ha vinculado ahora el desplazamiento de Felipe VI con la voluntad del Gobierno de "reforzar el respaldo institucional del Estado a Ceuta y Melilla", en un momento especialmente delicado para ambas ciudades tras las entradas masivas de migrantes registradas a finales de julio y principios de agosto.

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