Foro Madrid reúne a la extrema derecha en Santiago y apunta a "nueva era" regional

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Santiago de Chile, 3 sep (EFE).- La alianza internacional de dirigentes Foro Madrid, impulsada por la fundación española de extrema derecha Disenso, celebró este jueves su V Encuentro Regional en la capital chilena, Santiago, en el que se abordó la "posibilidad real de abrir una nueva era de libertad" en la región latinoamericana a raíz de un marcado giro político hacia su sector, según señaló la organización.

Tras los triunfos electorales del conservadurismo en Honduras, Perú y Colombia, en total 21 países de América Latina y el Caribe están gobernados por fuerzas de la derecha tradicional y la extrema derecha, fuerza que se articula con el proyecto hemisférico del mandatario estadounidense, Donald Trump.

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La bienvenida a la reunión le correspondió al secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en representación de Santiago Abascal, presidente del partido español y de la fundación Disenso, declarando que “hoy Iberoamérica es el continente de la esperanza”.

La ausencia de Abascal se explicó apuntando contra el Gobierno de España, pues el líder ultraderechista no viajó a Santiago para asistir a la comparecencia del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Parlamento respecto a la crisis migratoria que afecta a la ciudad de Ceuta.

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La jornada comenzó con el discurso de apertura del presidente de Argentina, Javier Milei, quien centró su intervención en la importancia de la unidad de la derecha regional y global a la que llamó a "quitar el cáncer de la izquierda de sus instituciones".

"La derecha también se tiene que organizar, si ellos tuvieron su Internacional Socialista, nosotros tenemos que profundizar nuestros lazos de amistad en nuestra propia red internacional tanto en la región como en el mundo", aseguró Milei.

El mandatario argentino ahondó en la idea de un frente común para evitar que la izquierda vuelva al poder advirtiendo que se trata de "una batalla a nivel global en la que cada una de nuestras naciones debe contribuir ordenándose puertas adentro".

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Milei reivindicó ante políticos de la derecha y la extrema derecha americanas que en el sector "somos los que saben que hay que castigar a los delincuentes con mano dura y somos los que le hacen frente a los graves problemas de seguridad de nuestro continente como el narcotráfico".

En su mensaje, también cargó contra el presidente Sánchez de quien dijo que "está más sucio que una papa", "rodeado de gentuza" y le acusó de estar "facilitando la inmigración descontrolada" y "allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos".

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Tras versiones anteriores en Bogotá, Lima, Buenos Aires y Asunción, este encuentro tuvo la primera participación de un alto cargo del Gobierno estadounidense en el Foro Madrid, con la intervención de la subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública del Departamento de Estado, Sarah Rogers, quien puso el foco en la inmigración masiva como un problema para los países del hemisferio occidental y Europa.

En ese sentido, señaló que la Administración Trump considera la inmigración masiva como “una fuerza política desestabilizadora” que es explotada por “actores estatales y no estatales”.

Rogers acusó a la izquierda radical de tener una “política del resentimiento” que según dijo “son las que motivan a los censores del internet que buscan ilegalizar la publicación de vídeos o hablar de la verdad sobre lo que hemos visto en Ceuta, España”.

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Asimismo, reivindicó la situación política regional, con especial mención en Venezuela, país que aseguró haber "librado del autoritarismo y quitado el poder a Maduro".

A cargo de la clausura del Foro estuvo el presidente chileno, José Antonio Kast, que en un discurso de media hora llamó a evitar "quedarse pegados en la disputa con la izquierda".

“La izquierda, la izquierda, la izquierda, eso genera aplausos, ordena los partidos, pero nuestro adversario es mucho más grande que la izquierda”, afirmó.

"Nuestro adversario son las urgencias sociales. La seguridad, el trabajo, la familia, la vivienda, el sueño de la casa propia (...) Más que ganar votaciones es ganar corazones, y el punto es mantenerlos ahí", subrayó el mandatario. EFE