Esuatini anuncia la "repatriación voluntaria" de otros dos migrantes deportados por EE.UU.

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Nairobi, 4 sep (EFE).- El Gobierno de Esuatini anunció este viernes la “repatriación voluntaria” de dos ciudadanos de la República Democrática del Congo (RDC) y de Camerún que se encontraban en el país africano en virtud de un acuerdo bilateral con Estados Unidos, lo que eleva a cinco el total de nacionales de terceros países retornados en las últimas semanas.

"Los dos nacionales de terceros países fueron recibidos en el Reino como parte del acuerdo bilateral existente entre el Gobierno del Reino de Esuatini y el Gobierno de los Estados Unidos de América", indicó el Ejecutivo en un comunicado.

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De acuerdo con la portavoz interina de ese pequeño reino del sur de África, Thabile Mdluli, el ciudadano congoleño abandonó el país el miércoles y llegó a salvo a la RDC para reunirse con su familia, mientras que el camerunés partió el jueves tras completarse los trámites para su “regreso voluntario”.

“El Gobierno reitera su compromiso de garantizar que los derechos, la dignidad y el bienestar de los nacionales de terceros países sean respetados y protegidos durante su estancia temporal en el Reino”, afirmó Mdluli.

Sin embargo, Esuatini no ofreció detalles sobre la identidad ni las circunstancias del traslado inicial de estos ciudadanos bajo el programa acordado con Washington, pero aseguró que continuará brindando actualizaciones sobre el proceso.

El país africano mantiene un acuerdo de unos 4,4 millones de euros con la Administración de Donald Trump para acoger a personas deportadas desde Estados Unidos, bajo el cual Esuatini ya ha recibido a más de una treintena de migrantes.

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El miércoles pasado, el Reino confirmó la “repatriación” a sus países de origen de otras tres personas, incluyendo un ciudadano somalí que, según el Ejecutivo, lo solicitó de manera “voluntaria”.

Organizaciones pro derechos humanos han pedido a los países africanos que rechacen nuevos acuerdos de expulsión firmados con EE.UU., debido a que los ya existentes exponen a cientos de personas a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura.

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La reanudación de vuelos de deportación desde EE.UU. a terceros países se activó después de que la Corte Suprema estadounidense autorizara en junio de 2025 al Gobierno de Trump a efectuar estas expulsiones, un triunfo para su política antimigración.

Desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha impulsado las expulsiones exprés y ha firmado acuerdos con países como El Salvador, Liberia, Camerún, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo (RDC), Guinea Ecuatorial, Sierra Leona y la República Centroafricana (RCA).

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Esuatini, la última monarquía absoluta de África, tiene una población de unos 1,2 millones de personas que es eminentemente rural y de la que un 60 % vive por debajo del umbral de pobreza, según el Banco Mundial (BM). EFE