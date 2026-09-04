La RFEF ofrece el trofeo de la Copa del Mundo a la ciudad de Ceuta

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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha compartido este viernes el éxito del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la ciudad de Ceuta, donde el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, han llevado el trofeo de la Copa del Mundo a la sede del Gobierno de Cueta.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, fueron recibidos en la sede del Gobierno de Ceuta por Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma, y le ofrecieron el trofeo conquistado el pasado verano en Estados Unidos.

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Louzán comentó que es el momento de mostrar que "todos jugamos en el mismo equipo". "Hoy Ceuta es el corazón de España", añadió.