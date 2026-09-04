El Kremlin tacha de vacías las acusaciones alemanas sobre dron en Liepzig

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Moscú, 4 sep (EFE).- El Kremlin tachó este viernes de vacías e infundadas las acusaciones de las autoridades alemanas sobre la implicación de Rusia en un incidente con un dron en la ciudad germana de Leipzig.

“Las acusaciones contra Rusia carecen por completo de fundamento. Rechazamos categóricamente estas acusaciones, las consideramos totalmente vacías y sin argumentos convincentes", declaró a la prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

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Dijo además que Berlín no se comportó de igual manera cuando los responsables de la explosión en el gasoducto Nord Stream fueron sorprendidos prácticamente in fraganti.

Insistió en que en aquel momento Berlín optó por no hacer declaraciones contra Kiev.

"Por lo tanto, por supuesto, en esta situación, sus declaraciones nos resultan más que poco convincentes", añadió Peskov.

Moscú anunció la víspera que cerrará todas las filiales del Instituto Goethe en el país tras la decisión de Berlín de cerrar el centro cultural Casa Rusa en la ciudad alemana de Bonn.

“Ellos dieron de modo consciente este paso, que significa el fin de la presencia cultural de ellos (los alemanes) en Rusia que quedaba pese a todas las peripecias ucranianas en nuestras relaciones con Occidente”, dijo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

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El pasado 4 de agosto se encontró en el aeropuerto de Leipzig un dron dotado de una carga explosiva y hubo una supuesta colisión de un segundo vehículo aéreo no tripulado con un avión de carga de DHL, y diez días más tarde fue hallado un tercero de esos aparatos, así como explosivos.

El lunes el Gobierno alemán responsabilizó de este “ataque híbrido” a Rusia y anunció el cierre del consulado ruso en Bonn a partir del próximo 18 de septiembre, además de, entre otras medidas, la cancelación del contrato que permite la actividad al centro cultural Casa Rusa en Berlín y la convocatoria en el Ministerio de Asuntos Exteriores del embajador ruso en Berlín.

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El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que Alemania no tiene pruebas contra Moscú y vinculó las acusaciones de Berlín a la difícil situación política interna de la nación europea. EFE