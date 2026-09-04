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Carestream Healthcare International mejora el detector DRX‑LC para potenciar el rendimiento en la obtención de imágenes panorámicas

PR Newswire

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SHANGHÁI, 4 de septiembre de 2026

SHANGHÁI, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Carestream Healthcare International presenta la última versión de su detector DRX‑LC, que ofrece un rendimiento, una eficiencia y una calidad de imagen mejorados para la obtención de imágenes de gran longitud en una amplia gama de pruebas y entornos clínicos.

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Tradicionalmente, la obtención de imágenes panorámicas ha supuesto un proceso largo y complejo, que por lo general requiere múltiples exposiciones y la unión de imágenes. El detector DRX‑LC de Carestream simplifica este proceso gracias a la obtención de imágenes de gran longitud en una sola toma, lo que permite a los radiólogos realizar exámenes de huesos largos y de la columna vertebral con una única exposición. Esta metodología reduce el tiempo de espera, minimiza la necesidad de repetir las pruebas y contribuye a mejorar la comodidad del paciente, al tiempo que agiliza los flujos de trabajo.

La última versión del detector DRX‑LC parte de esta base para integrar tecnología avanzada y aprovechar la IA con el fin de mejorar la uniformidad y la calidad de la imagen. El control de exposición del detector (DEC) proporciona una exposición precisa y uniforme mediante el ajuste automático de los parámetros de imagen, lo que ayuda a reducir la variabilidad, optimizar la dosis de rayos y mejorar la precisión diagnóstica. La cancelación inteligente de ruido (SNC) mejora aún más la nitidez de la imagen al reducir el ruido y conservar al mismo tiempo los detalles más sutiles, lo que permite obtener imágenes de alta calidad con mayor seguridad y una dosis más baja.

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"Nuestras últimas mejoras en el DRX‑LC se centran en ofrecer imágenes más uniformes, eficientes y de alta calidad", explicó Marco Riolfo, responsable de la línea de productos de la gama de detectores de Carestream Healthcare International. "Al combinar la capacidad de captura única con el control inteligente de la exposición y la cancelación de ruido basada en IA, ayudamos a los departamentos de radiología a simplificar los flujos de trabajo, además de contribuir a mejorar la atención al paciente y la confiabilidad del diagnóstico".

Estos avances mejoran la eficiencia de la dosis y agilizan las exploraciones al combinar la adquisición en una sola toma con la automatización inteligente. La compatibilidad entre las salas de radiología digital, los sistemas móviles y las soluciones de adaptación mejora aún más la flexibilidad. Y todo esto permite a los profesionales de la salud utilizar un único detector en múltiples entornos asistenciales, desde los departamentos de radiología hasta los quirófanos.

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Gracias a la combinación de la obtención de imágenes panorámicas en una sola toma, la innovación basada en la IA y una mayor facilidad de uso, el detector DRX‑LC mejora el rendimiento de la obtención de imágenes de gran longitud, al tiempo que aumenta la eficiencia y la uniformidad, y mejora la experiencia general tanto del paciente como del usuario. Para obtener más información sobre el producto, visite: www.carestreamhealthcare.com/global/en/medical/dr-detectors/drx-lc-detector.

Acerca de Carestream Healthcare International

Carestream Healthcare International ostenta una tradición centenaria en el campo de las técnicas de imagen para apoyar a los profesionales de la salud de todo el mundo. Ofrecemos sistemas avanzados de rayos X, soluciones de radiología digital (DR), películas para diagnóstico por imagen, imágenes intraoperatorias con arco en C, innovaciones basadas en IA y servicios que abarcan todo el ciclo de vida. Como parte del Grupo Midea, combinamos nuestra experiencia internacional en el campo de las imágenes médicas con el ecosistema tecnológico y de fabricación inteligente de Midea para ofrecer soluciones de imágenes médicas de alta calidad, eficientes y accesibles.

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Para obtener más información sobre la amplia gama de productos, soluciones y servicios de la empresa, comuníquese con un representante de Carestream o visite www.carestreamhealthcare.com.

Carestream Healthcare InternationalPágina web: www.carestreamhealthcare.comCorreo electrónico: contact@carestreamhealthcare.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/carestream-healthcare-international/

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FUENTE Carestream Healthcare International