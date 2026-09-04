Bulgaria califica como "temeraria" la reacción de UE y OTAN ante los incidentes de Leipzig

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Varna (Bulgaria), 4 sep (EFE).- El primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, calificó este viernes como "acto temerario" que los líderes de la Comisión Europea y de la OTAN señalaran directamente a Rusia por el fallido ataque contra el aeropuerto de Leipzig (Alemania) el mes pasado.

En una declaración ante el Parlamento, el exgeneral considerado prorruso por su postura crítica con el apoyo militar a Ucrania, dijo que "Europa puede existir sin Rusia, pero será difícil subsistir mucho tiempo frente a Rusia".

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"Para mí, esto es un acto verdaderamente temerario", aseguró Radev al referirse a las acusaciones lanzadas contra Moscú por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

En todo caso, el primer ministro búlgaro, que considera Crimea de facto territorio ruso y que se opone a prestar asistencia a Ucrania argumentando que eso solo prolonga y profundiza el conflicto, calificó el incidente de Leipzig como "sumamente preocupante".

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Por otra parte, Radev calificó como "imprudencia" que Europa le esté entregando armas de largo alcance a Ucrania para atacar Rusia.

En ese sentido, hizo un llamamiento a evaluar cuidadosamente la situación en lugar de ignorar los riesgos de esas acciones.

“Juzguemos por nosotros mismos, no cerremos los ojos. ¿Qué podemos esperar cuando nuestras armas de largo alcance se utilicen para atacar la retaguardia de otro país? ¿(Rusia) se quedará de brazos cruzados o responderá? Esa es la gran pregunta”, concluyó el primer ministro.

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Radev advirtió que Occidente trata de conseguir una victoria convencional sobre Rusia, lo que conlleva graves riesgos, dado el potencial militar y nuclear de Moscú.

"Occidente intenta lograr una victoria convencional sobre Rusia, sin tener en cuenta que es la mayor potencia nuclear y que no podemos resistir sus armas hipersónicas. Esto se evidencia cada noche sobre Kiev", dijo Radev ante los recientes ataques masivos contra la capital ucraniana. EFE

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