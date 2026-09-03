Agencias

Zelenski espera de nuevo una visita de Witkoff y Kushner a Kiev “en los próximos días”

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Kiev, 3 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este jueves por la noche que los emisarios de la Casa Blanca para la guerra ruso-ucraniana, Steve Witkoff y Jared Kushner le han confirmado que volverán a Moscú y viajarán por primera vez a la capital ucraniana “en los próximos días”.

“Esperamos ver a los emisarios del presidente de EE.UU. aquí en Kiev. Han confirmado que tendrán una reunión en Moscú y otra en Kiev. Esperamos que esta última (la de Kiev) tenga lugar en los próximos días”, dijo Zelenski en su discurso diario vespertino a la nación.

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Ucrania pide desde hace meses a Witkoff y Kushner que visiten también Kiev. Los dos negociadores del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra de Ucrania no han viajado hasta ahora a la capital ucraniana y han visitado repetidamente Moscú, algo que es considerado un agravio en Ucrania.

Zelenski ha anunciado acuerdos anteriores con ambos para que viajasen a Kiev -adonde hay que llegar en tren o por carretera al no haber vuelos civiles en Ucrania por la guerra- que hasta el momento no se han materializado.

Ucrania y EE.UU. han ofrecido al presidente ruso, Vladímir Putin, una reunión a tres con Zelenski y Trump para hablar al más alto nivel de los términos en que puede terminar la guerra. El Kremlin rechaza por el momento esta proposición y tampoco acepta el alto el fuego inmediato para dar impulso a las negociaciones que propone Kiev con el aval de Washington. EFE

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