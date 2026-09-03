Viernes 4 de septiembre de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 3 sep (EFE).-

Katmandú/Pekín.- Más de 1.250 personas han muerto y unas 4.700 siguen desaparecidas en Nepal y el condado tibetano de Gyirong, más de una semana después de una devastadora riada que ha dejado miles de víctimas todavía sin identificar y que ha movido al país del Himalaya a declarar el cambio climático como una amenaza a la seguridad nacional.

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Birmingham (Reino Unido).- El líder del partido populista de derechas Reform UK, Nigel Farage, pronuncia un discurso ante el congreso anual de su formación en Birmingham (centro de Inglaterra), en una jornada en la que interviene como invitado Jordan Bardella, presidente de la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) francesa.

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Bogotá.- El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) comparecerá ante la Fiscalía en el marco de la investigación en su contra por las masacres de La Granja y El Aro, perpetradas hace 30 años en el departamento de Antioquia (noroeste) por paramilitares.

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Kiev.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, concluye su visita de dos días a Ucrania, donde mantiene este viernes encuentros con empresarios, ONG y la sociedad civil, así como con autoridades del Gobierno y del Parlamento del país invadido por Rusia.

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Ciudad de México.- El ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, uno de los protagonistas de la negociación que dio origen al T-MEC, participa en México Siglo XXI, el foro anual organizado por la Fundación Telmex Telcel, en un momento en que el acuerdo entra en revisión y las tensiones arancelarias vuelven a poner a prueba la relación entre EE.UU., México y Canadá.

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París.- El consejero catalán de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, preside un acto conmemorativo en París del 150 aniversario del nacimiento de Josep Irla, presidente de la Generalitat en el exilio, desde Francia, tras el fusilamiento de Lluís Companys en 1940.

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Ciudad de México.- El ministro español para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ofrece una rueda de prensa con motivo de su visita a México.

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Guayaquil.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, visita Ecuador para analizar con su homólogo, Daniel Noboa, temas relacionados con inversión, comercio y seguridad.

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Cochabamba (Bolivia).- Sectores leales al expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) realizan una marcha de protesta en el centro del país en contra de lo que consideran "políticas económicas neoliberales" del Gobierno de Rodrigo Paz.

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Ciudad de Panamá.- Cuando dos investigadoras y un estudiante de bachillerato comenzaron en 2023 a analizar en Panamá el sargazo como parte de un proyecto escolar no tenían ni idea que descubrirían que esta macroalga, convertida en una pesadilla para el turismo en el Caribe y en un riesgo ambiental, es una prometedora respuesta contra la forma más grave y letal de la malaria.

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Venecia (Italia).- El veterano Paul Schrader regresa al Festival de Venecia, donde ha estrenado varias de sus últimas películas y que le concedió su León de Oro honorífico en 2022, esta vez para estrenar fuera de concurso su última cinta, 'The Basics of Philosophy'.

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Venecia (Italia).- La competición por el León de Oro de Venecia prosigue con 'Mr. Nelson, Did you kill people?' del japonés Shinya Tsukamoto y '15/18' del francés Cédric Kahn.

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Ámsterdam.- La vigésima edición de la convención internacional de tatuajes abre sus puertas este viernes y durante todo el fin de semana en Ámsterdam con más de 350 artistas de todo el mundo, competiciones de tatuajes de diferentes estilos y formas, y espectáculos en directo.

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Sao Paulo.- La Bienal del Libro de São Paulo abre sus puertas, con España como país invitado (hasta el día 13 de septiembre).

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Bogotá.- La artista colombiana Doris Salcedo, que ha plasmado en su obra la violencia del conflicto armado, habla en una entrevista con EFE sobre la exposición 'Los desastres de la guerra', de Francisco de Goya, que presenta en Bogotá la serie completa de 80 grabados que el pintor español produjo entre 1810 y 1815.

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Flagstaff (EE.UU.).- La emblemática Ruta 66, testigo de la Gran Depresión y ruta migratoria hacia California en busca de una vida mejor, cumple 100 años manteniendo su auténtico espíritu de carretera, donde la vieja aventura americana sigue latiendo entre antiguos moteles, carteles de neón y la libertad de carretera.

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Buenos Aires.- La compañía de teatro valenciana La Hongaresa, fundada por el dramaturgo Paco Zarzoso y la actriz Lola López, cumple 30 años sobre las tablas y lo celebra en Buenos Aires con el estreno absoluto de ‘Coro’, una obra escrita para la ocasión y dirigida por el argentino Germán Rodríguez.

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epp/EFETV

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