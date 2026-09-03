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Salvamento Marítimo rescata a 19 inmigrantes en una embarcación a la deriva en Cabo de Palos

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Salvamento Marítimo ha rescatado este jueves a 19 inmigrantes--todos ellos varones-- a bordo de una embarcación a la deriva en la costa de Cabo de Palos, según ha informado la Delegación del Gobierno en Murcia.

El rescate ha tenido lugar esta tarde cuando Salvamento Marítimo ha recibido la llamada de una embarcación precaria, que ha sido localizada por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) a quince millas al suroeste de Cabo de Palos.

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Según ha precisado Salvamento Marítimo, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Cartagena ha confirmado el avistamiento de la embarcación a la deriva con un buque de transporte de vehículos en la zona, que ha permanecido en el lugar hasta la llegada de la Salvamar Draco.

Finalmente, los 19 inmigrantes a bordo han sido rescatados y trasladados al puerto de Cartagena, donde han sido atendidos por Cruz Roja y entregados a la Policía Nacional para su ingreso en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y el posterior inicio de los procedimientos de devolución.

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