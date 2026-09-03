China realiza "patrullas de alerta de combate" cerca de un atolón disputado con Manila

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Pekín, 3 sep (EFE).- El Ejército chino llevó a cabo el miércoles "patrullas de alerta de combate" en aguas y el espacio aéreo en torno al atolón de Scarborough, un territorio disputado con Filipinas en el mar de China Meridional, en las que participaron distintos tipos de buques y de aeronaves militares, informaron fuentes oficiales.

En un comunicado difundido a través de su cuenta de WeChat -equivalente chino de WhatsApp-, el Comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) subrayó que, desde agosto, sus fuerzas "han intensificado las patrullas de alerta de combate en el mar territorial y el espacio aéreo de Huangyan Dao (como se conoce al atolón de Scarborough en China) y sus áreas circundantes".

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Según el cuerpo castrense, estas patrullas tienen por objetivo "seguir reforzando el control sobre las zonas marítimas y el espacio aéreo pertinentes" y constituyen una "contramedida eficaz" para hacer frente a "todo tipo de actos de violación de derechos y provocación", en referencia velada a Manila.

"Huangyan Dao es territorio inalienable de China (...). Las fuerzas del Comando del Teatro Sur salvaguardarán con determinación la soberanía y la seguridad de China y defenderán con firmeza la paz y la estabilidad en el mar de China Meridional", sentenció el texto.

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En las imágenes difundidas en el mismo comunicado se aprecian múltiples tipos de buques y aeronaves militares chinos, entre ellos el avión de entrenamiento avanzado JL-10 -que portaba misiles reales-, el destructor Tipo 052C, la fragata Tipo 054A, el buque de desembarco anfibio Tipo 071 y el bombardero estratégico H-6K.

Durante el mismo video, pilotos militares chinos lanzaron varios mensajes a aeronaves filipinas para exigirles la retirada "inmediata" de la zona.

"Aeronaves filipinas, han invadido el espacio aéreo territorial chino de Huangyan Dao. Retírense inmediatamente, retírense inmediatamente. De lo contrario, tomaremos medidas", advirtieron los militares chinos.

Estas patrullas se produjeron después de que Pekín denunciara el pasado 21 de agosto que tres pequeños aviones filipinos, concretamente un Islander, un C-208 y un PA-31T, entraron sin autorización en el espacio aéreo cercano al atolón, en lo que China definió como una "grave" violación de su soberanía.

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Las autoridades de Manila alegaron que el Scarborough (conocido como bajo de Masinloc en Filipinas) y otro atolón en disputa, el Second Thomas, se encuentran dentro de su zona económica exclusiva, la franja de 200 millas náuticas que, conforme al derecho internacional, le otorga derechos sobre la explotación de sus recursos.

La disputa territorial entre Pekín y Manila se ha intensificado desde la llegada al poder de Ferdinand Marcos Jr. en 2022, quien ha estrechado su alianza militar con EE. UU. y ha adoptado una postura más firme en la defensa de su territorio.

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Esta situación ha contribuido a la escalada de tensiones en el mar de China Meridional, donde ambos países mantienen reclamaciones territoriales sobre una zona estratégica que alberga el 12 % de los caladeros mundiales y posibles yacimientos de hidrocarburos, además de ser una ruta clave para alrededor del 30 % del comercio mundial. EFE