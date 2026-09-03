Peña rechaza propuestas de subir impuestos en Paraguay en medio de reclamos sociales

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Asunción, 3 sep (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, rechazó este jueves las propuestas de elevar los impuestos, surgidas en los últimos días en el país suramericano como parte de las ideas para financiar la atención a reclamos sociales y de ajustes salariales del gremio médico, que mantiene un conflicto laboral con el Gobierno.

"Todos conocen mi posición sobre la política tributaria en el Paraguay, este es un debate que yo tengo con los legisladores", dijo Peña durante un encuentro con productores de soja -el principal producto de exportación del país- en el departamento de Caaguazú (este).

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"Nosotros no podemos, con el argumento de responder a una demanda social, poner en riesgo a quienes generan el desarrollo y el progreso de Paraguay", agregó el mandatario.

Varias propuestas para subir los impuestos en Paraguay, uno de los países con la carga tributaria más baja de la región latinoamericana, se hicieron públicas la semana pasada, cuando los médicos del sector público completaron cinco jornadas de huelga para exigir ajustes salariales y otras demandas.

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Este lunes, el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, afirmó que el país necesita "revisar" el esquema de beneficios para el régimen de maquila, que paga el 1 % de su facturación total y hasta julio de este año dejó exportaciones por valor de 858,7 millones de dólares.

Sin embargo, Peña argumentó hoy que subir impuestos fue la fórmula que usaron muchos países de la región latinoamericana "que hoy fracasan", puesto que sus empresarios "están cruzando los ríos, las fronteras y los puentes" para instalarse en Paraguay.

"Es cierto que el Paraguay es un país que todavía tiene deudas con los paraguayos, y vamos a cumplir esas deudas, pero tenemos que tener cuidado de que con el afán de pagar de golpe todas las deudas, terminemos finalmente matando a quien genera los recursos para poder llevar adelante esas demandas tan genuinas", añadió.

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En marzo pasado, Peña ya había rechazado subir los impuestos para financiar el sistema de pensiones públicas -conocido en el país como caja fiscal- o las deudas que mantiene el Estado con proveedores.

"Mientras yo sea presidente, no voy a plantear ni discutir sobre el aumento de los impuestos. Creo que todavía hay mucha grasa que cortar dentro de la administración pública y ganancias ineficientes", aseveró entonces el gobernante, quien es economista de profesión. EFE

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(foto)