Asencio celebra su absolución que "habla por sí sola" y asegura estar "absolutamente de acuerdo" con Mourinho

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El defensa del Real Madrid Raúl Asencio se mostró satisfecho tras haber sido absuelto y de que la justicia haya puesto "las cosas en su sitio" en su juicio sobre la grabación --sin permiso-- y difusión de relaciones sexuales consentidas entre dos mujeres --una menor en el momento de los hechos-- con otros tres futbolistas, y también aseguró estar "profundamente arrepentido" de su última condena por conducir ebrio, dejando claro que está "absolutamente de acuerdo" con las palabras que le dirigió este jueves su técnico José Mourinho.

El central ha sido absuelto de un delito de revelación de secretos tras el perdón de las dos víctimas en este caso sucedido en un 'beach club' en la costa de Amadores, en el sur de la isla, y después de que los cargos contra hayan sido retirados.

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"Hoy, después de mucho tiempo de silencio y de respetar un proceso judicial en el que siempre confié, puedo decir que he sido ABSUELTO. Y creo que ha llegado el momento de compartir algunas palabras. Durante estos meses he vivido una situación difícil y, en ocasiones, he tenido que ver cómo se publicaban informaciones y opiniones sobre mí antes de que la Justicia se pronunciara", expresó Asencio en sus redes sociales.

El canario aseguró que entiende y respeta "el trabajo de los medios de comunicación y el derecho a informar y opinar", pero también puntualizó que "es importante recordar que detrás de cada noticia hay una persona y una familia que viven las consecuencias de todo lo que se publica".

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"Siempre he confiado en que la Justicia terminaría poniendo las cosas en su sitio. Hoy existe una resolución judicial que habla por sí sola y la recibo con tranquilidad y con la satisfacción de poder cerrar una etapa que ha sido muy importante para mí. No quiero quedarme con el ruido ni con los momentos difíciles. Prefiero quedarme con el apoyo de las personas que estuvieron a mi lado y que confiaron en mí durante todo este tiempo", prosiguió.

Asencio dio las gracias "profundamente" a su familia, amigos, a su agente, a sus abogados y "a todas las personas" que lee acompañaron y le "dieron fuerza" cuando "más" lo necesitaba, sin olvidarse de su club. "También quiero agradecer al Real Madrid y a todas las personas del club que me han demostrado su confianza y me han permitido seguir trabaje creciendo y disfrutando de lo que más me gusta: jugar al fútbol", recalcó.

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"Durante todo este proceso he intentado mantenerme al margen, trabajar y seguir adelante. Hoy puedo hacerlo con la tranquilidad de saber que siempre confié en la verdad. A quienes hablaron sobre mí durante estos meses, solo les pido que, ahora que la Justicia se ha pronunciado, se pueda contar también esta parte de la historia con la misma atención", demandó el futbolista, que no quiere "entrar en polémicas ni mirar atrás" sino "cerrar esta etapa con respeto, con la cabeza alta y con muchas ganas de seguir adelante".

Finalmente, Raúl Asencio se refirió a la condena económica y retirada del permiso por conducir ebrio que se ha conocido estos días y que ha provocado que el Real Madrid le abra un expediente y la reprimenda pública este jueves en rueda de prensa de su entrenador, José Mourinho, que le recordó que "un jugador del Real Madrid lo es 7 días a la semana, 24 horas al día y 12 meses al año". "Todo lo que haces fuera de tu área profesional continúa siendo Real Madrid y sigue dañando el prestigio de un club que es intocable", subrayó el portugués.

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"También quiero referirme a un episodio relacionado con una alcoholemia. Estoy profundamente arrepentido de lo ocurrido y asumo plenamente mi responsabilidad. Ha sido una experiencia de la que he aprendido y tengo muy claro que no volverá a ocurrir", confesó.

"Ahora quiero mirar hacia delante, seguir trabajando, seguir creciendo y centrarme en lo que más me gusta: jugar al fútbol. Ahora me toca hablar a mí. Y estoy absolutamente de acuerdo con mi entrenador: no sólo en el campo, sino fuera de él. Hala Madrid. Que nadie tenga la menor duda", sentenció el defensa del conjunto madrileño.

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