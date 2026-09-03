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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 3 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos antes del cierre de operaciones

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,87 quetzales, lo que representa un aumento del 2,59% respecto al precio de cierre anterior de 8,65 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 2,02%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 3,02%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco durante el último día, continuando su avance en el mercado cambiario. La volatilidad actual del tipo de cambio asciende a 21,57%, superando la volatilidad de referencia del 20,09%, lo que sugiere un aumento en la inestabilidad del mercado en este par de divisas.

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