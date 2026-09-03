Palau reclama "unidad" a las naciones del Pacífico contra la prueba de misil de China

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Bangkok, 3 sep (EFE).- El presidente de Palau, Surangel Whipps, reclamó este jueves "unidad" a las naciones del Pacífico a la hora de condenar una prueba que China realizó en julio de lanzamiento de un misil balístico intercontinental, y que cayó en aguas de la región.

Whipps, que preside este año el Foro de las Islas del Pacífico (PIF), que se celebra hasta el viernes en la ciudad palauana de Koror, remarcó en una rueda de prensa que los líderes del bloque regional conversarán durante la jornada de este jueves sobre la acción de Pekín.

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"Una voz unificada del Pacífico es fundamental para lograr que Pekín respete la soberanía, la transparencia y sea un socio responsable", apuntó Whipps en una comparecencia ante la prensa junto al primer ministro australiano, Anthony Albanese.

El 6 de julio, China realizó una prueba lanzando desde un submarino nuclear un misil balístico con capacidad nuclear que recorrió unos 7.300 kilómetros sobre el Pacífico antes de caer en aguas próximas a la zona económica exclusiva de Tuvalu y cerca de Naoero (antes Nauru).

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Albanese, cuyo Gobierno ya pidió explicaciones entonces a Pekín, recordó este jueves que China avisó del lanzamiento "con muy poco tiempo" y "sin ningún respeto" por las naciones afectadas, lo que provocó "una respuesta contundente" por parte de su Gobierno, muy crítico con China, y de otros países de la región, recoge la transcripción de la comparecencia publicada por la oficina del dirigente.

Whipps subrayó que el misil cruzó el espacio aéreo de Palau -archipiélago en la región de Micronesia e históricamente vinculado con Estados Unidos- y que China "nunca se molestó" en explicar a la nación insular "lo que estaba pasando".

Las palabras del presidente rotatorio del PIF llegan tras el fracaso en agosto, durante la reunión de ministros de Exteriores del bloque, para alcanzar un consenso sobre una condena unitaria de la prueba de misil de China, que dentro del foro cuenta con países aliados como Kiribati o Naoero.

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La cumbre de líderes del PIF, a la que también asisten representantes de los gobiernos de Estados Unidos y China, entre otros socios, arrancó el lunes marcada por la ausencia de varios jefes de Gobierno del bloque, las divisiones internas y la creciente pugna de influencia entre Washington y Pekín en la región.

Palau es uno de los tres países insulares del Pacífico con relaciones diplomáticas con Taiwán, cuyo ministro de Exteriores, Lin Chai-lung, asistió anoche en Koror a una cena organizada por Whipps para celebrar la amistad entre su país y Taipéi.

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"La verdadera amistad no se basa en la conveniencia, sino en la confianza, los valores compartidos y un compromiso inquebrantable con la democracia, la libertad y la dignidad humana (...). A pesar de las presiones externas, Palaos se mantiene firme: apoyamos a Taiwán", dijo Whipps en un discurso. EFE