Jueves, 3 de septiembre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 3 sep (EFE).-

Katmandú/Pekín.- El número de víctimas por la devastadora riada que golpeó el norte de Nepal y el condado tibetano de Gyirong hace más de una semana se eleva ya a más de 1.200 personas y más de 5.000 desaparecidos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

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Katmandú.- Dos adolescentes llevan siete días buscando a su padre entre los muertos de las riadas de Nepal y creen haberlo encontrado en la principal morgue de Katmandú, pero el cuerpo está tan deteriorado que deben reconocerlo por cicatrices y otras marcas y demostrar que es él, mientras otras familias reclaman el mismo cadáver.

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Fujian/Zhejiang (China).- El tifón Saudel tocó tierra este jueves por tercera vez en el sureste de China, esta vez en la provincia de Fujian, después de que el sistema se debilitara hasta dejar de ser considerado un ciclón tropical y volviera posteriormente a intensificarse sobre el mar de China Meridional.

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Vladivostok (Rusia).- El presidente ruso, Vladímir Putin, interviene ante el XI Foro Económico Oriental en la ciudad de Vladivostok, en medio de un aumento de las tensiones entre Rusia y la OTAN, después de que Alemania acusara a Moscú de estar detrás de los recientes ataques con drones en el aeropuerto de Leipzig.

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Santiago de Chile.- Chile reúne este jueves a figuras de la derecha y la ultraderecha de Latinoamérica y España en el V Foro Madrid, con la participación del presidente chileno, José Antonio Kast, y su homólogo argentino, Javier Milei, entre otros dirigentes y representantes de organizaciones y centros de pensamiento.

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Kiev.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, inicia este miércoles un viaje de dos días a Kiev que tiene como objetivo mostrar el apoyo de Cataluña a Ucrania y dar un nuevo impulso a la cooperación con la vista puesta a contribuir en la futura reconstrucción del país.

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Londres.- Segundo día de la visita del presidente francés Emmanuel Macron y de la primera dama Brigitte Macron, en el que se espera que visiten la residencia del primer ministro británico, Andy Burnham.

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Sao Paulo.- El Foro Latinoamericano de Economía Verde, organizado por la Agencia EFE, celebra su cuarta edición, en la que autoridades y representantes del sector empresarial, la academia y sociedad civil abordarán los desafíos de la descarbonización, la bioeconomía y la seguridad alimentaria.

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Buenos Aires.- El presidente de Argentina, Javier Milei, se dirigirá este jueves a la nación para referirse a la cuestión de las Malvinas, en medio de la expectativa generada por la disposición de Donald Trump de "revisar" la histórica posición de neutralidad de EE.UU. en la disputa de soberanía con el Reino Unido.

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Fujian/Zhejiang (China).- El tifón Saudel tocó tierra este jueves por tercera vez en el sureste de China, esta vez en la provincia de Fujian, después de que el sistema se debilitara hasta dejar de ser considerado un ciclón tropical y volviera posteriormente a intensificarse sobre el mar de China Meridional.

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Washington.- El Consejo Permanente de la OEA se reúne para evaluar informes sobre recientes visitas a Bolivia y Haití.

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Ginebra.- La secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, Celeste Saulo, ofrece a la prensa información actualizada sobre la evolución del fenómeno de El Niño, que afectará a millones de personas en el mundo, en particular en Latinoamérica.

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Ciudad de Panamá.- El Canal de Panamá, que gestiona entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial, reduce a 34, de un promedio de 36, los tránsitos diarios de buques como parte de las medidas para ahorrar agua ante el impacto de El Niño en los lagos que lo alimentan, cuyos niveles ya comenzaron a bajar debido al déficit de lluvias.

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Bogotá.- La frase 'Viva Cristo Rey' y la presencia religiosa en actos del Gobierno colombiano hacen parte del sello que el presidente, Abelardo de la Espriella, ha impuesto en las primeras semanas de su mandato, lo que ha abierto un debate sobre si el mandatario está vulnerando la neutralidad religiosa del Estado.

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Lisboa.- Homenaje a las víctimas del accidente del ascensor de Glória, que dejó hace un año 16 víctimas mortales y decenas de heridos tras descarrilar en una de las zonas más turísticas de la capital portuguesa.

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Buenaventura (Colombia).- Los indígenas colombianos wounaan recuerdan dos momentos de terror en su historia: cuando se desplazaron por miedo al reclutamiento de la guerrilla y el terremoto del 10 de agosto que destruyó la escuela de la comunidad y dejó a los niños sin acceso a la educación.

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Tegucigalpa.- Lanzan en Honduras la campaña "La ausencia tiene nombre: Un llamado a la memoria, la justicia y la acción".

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Seúl.- Dejar libre un lado para quienes tienen prisa o utilizar ambos por seguridad: Corea del Sur debate cómo deben usarse las escaleras mecánicas, una cuestión cotidiana que divide casi por igual a la población.

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Daca.- Ciudadanos de Daca hacen ejercicio a primera hora de la mañana de este jueves en el histórico Parque Victoria.

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Daca.- En un momento donde la prensa escrita se ha visto desplazada y, en muchos países, sustituida por el soporte digital, los repartidores de periódicos de Bangladés continúan distribuyendo la prensa del día a sus clientes, empleando bicicletas e incluso los tradicionales rickshaw para distribuir los periódicos.

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San Juan.- Rosalía lleva su música al Coliseo de Puerto Rico, la principal sala de espectáculos de la isla, con un concierto con todas las entradas agotadas que estaba programado para ser el cierre de su gira internacional 'Lux'.

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Venecia.- Martin McDonagh busca el León de Oro veneciano con ‘Wild Horse Nine’, una historia en las vísperas del golpe de Estado en Chile, con John Malkovich, Sam Rockwell, Mariana Di Girolamo y Ailín Salas, mientras que el maestro alemán Werner Herzog compite con ‘Bucking Fastard’, con Orlando Bloom y, por primera vez juntas, las hermanas Rooney y Kate Mara.

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Venecia (Italia).- Los mitos de los que habló Ovidio en sus 'Metamorfosis', en las que el poeta romano explicó el mundo a través de las transformaciones de dioses y mortales, llegan a Venecia en clave feminista con 'Les métamorphoses, au féminin', que Maria Giménez Cavallo presenta este jueves en la Semana Internacional de la Crítica, sección paralela de la Mostra.

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Venecia (Italia).- El maestro alemán Werner Herzog compite en la Selección Oficial de la Mostra con su última película, ‘Bucking fastard’, con Orlando Bloom y, por primera vez juntas, Rooney y Kate Mara en el papel real de dos hermanas simbióticas.

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Los Ángeles (EE.UU.).- El esperado museo de George Lucas abre sus puertas para ofrecer a la prensa un anticipo exclusivo de sus instalaciones a solo tres semanas de su gran inauguración.

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Callao (Perú).- Callao, la ciudad portuaria vecina a Lima, anuncia la próxima instalación de una escultura monumental de 14 metros de altura del papa León XIV que se eregirá frente al océano Pacífico, en reconocimiento de la labor de Robert Prevost como administrador apostólico de la Diócesis del Callao durante la pandemia del covid-19.

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Nueva York (EE.UU.).- El alemán Alexander Zverev, primer cabeza de serie, se enfrenta este jueves al francés Quentin Halys en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, mientras que en el cuadro femenino las españolas paula Badosa, Jessica Bouzas y Cristina Bucsa se ven las caras con la estadounidense Coco Gauff, cuarta favorita; la kazaja Elena Rybakina, número 2 mundial; y la japonesa Himeno Sakatsume.

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srp/alm/EFE

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