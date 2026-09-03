Agencias

Mueren tres personas tras la desaparición de un barco pesquero en el suroeste de Japón

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Tokio, 3 sep (EFE).- Las autoridades de Japón recuperaron este jueves los cuerpos de tres personas después de que se denunciara la desaparición del barco pesquero en el que iban a bordo frente a la prefectura de Miyazaki, en el suroeste de Japón.

Un portavoz de la Guardia Costera confirmó a EFE que habían hallado los cuerpos flotando en el mar después de que la asociación de pesca local diera un aviso antes de las 8:00 horas (23:00 GMT del miércoles) en el que alertaba de que la embarcación no había regresado a puerto.

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Por ahora, la Guardia Costera está investigando la causa del incidente y continúa buscando la embarcación desaparecida, indicó el portavoz, que agregó que esta mañana se dio una alerta de viento en la zona y que la altura de las olas era de un metro.

Según la cadena de televisión NHK, se confirmó el fallecimiento de las tres personas que estaban a bordo del barco pesquero para capturar langostas, incluido el capitán, de unos 70 años, y dos hombres que le asistían.

Estos hechos tienen lugar horas después de que se emitiera una alerta por fuerte oleaje para la zona debido a que un nuevo tifón se acerca hacia el sur del archipiélago, en particular hacia las islas de Okinawa. EFE

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