Los Tuzos del venezolano Rondón reciben al Juárez del colombiano Estupiñán

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México, 3 sep (EFE).- Los Tuzos de Pachuca del delantero venezolano Salomón Rondón visitará este viernes al Juárez FC del colombiano Óscar Estupiñán en el inicio de la séptima jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

A los casi 37 años, Rondón se mantiene en una admirable forma deportiva y lo demuestra con los Tuzos, a los que tratará de ayudar a mejorar el decimoquinto escalón que ocupa en la tabla de posiciones.

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El caraqueño suma seis goles, uno por partido, con lo que encabeza a los anotadores del campeonato, pues suma un tanto más que el argentino Lucas Ocampos, del Monterrey.

Juárez, por su parte, es el peor equipo del campeonato, con seis derrotas en seis salidas y 19 goles en contra, lo cual tratará de aprovechar el Pachuca para acercarse a la parte alta de la tabla. Al estar los dos equipos necesitados de puntos, se espera un duelo ofensivo.

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Pachuca saldrá a ofender, pero debe mantener el orden para no dar facilidades a un rival con figuras de calidad como Estupiñán.

La fecha siete tendrá este fin de semana solo cinco partidos, luego de que han sido pospuestos los encuentros Pumas UNAM-León, Puebla-Toluca, América-Tijuana y Querétaro-Monterrey, que involucraron a los semifinalistas de la Leagues Cup.

El sábado, el Atlas del entrenador argentino Hernán Crespo recibirá al Atlante en busca de una victoria que, de materializar, subirá al cuadro tapatío al segundo escaño de la tabla de posiciones.

En su regreso a la Primera división, el Atlante suma una victoria, tres empates, dos derrotas y seis puntos, que colocan al cuadro del entrenador Miguel Herrera en el decimocuarto lugar.

Las Chivas de Guadalajara visitarán a San Luis y el Necaxa al Tigres UANL, en los otros encuentros sabatinos.

Para el domingo está programado el duelo entre el campeón Cruz Azul, décimo de la clasificación, y el Santos Laguna, penúltimo de la tabla.

- Partidos de la séptima jornada del Apertura del fútbol mexicano:

Viernes 04.09: Juárez FC-Pachuca.

Sábado 05.09: San Luis-Guadalajara, Tigres UANL-Necaxa y Atlas-Atlante.

Domingo 06.09: Cruz Azul-Santos Laguna.

Pospuestos: Pumas UNAM-León, Puebla-Toluca, América-Tijuana y Querétaro-Monterrey.