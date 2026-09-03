Al menos un muerto tras un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza

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Gaza, 3 sep (EFE).- Un ataque aéreo del Ejército israelí mató a al menos una persona e hirió a varias la tarde de este jueves al oeste de la ciudad de Gaza (norte de la Franja homónima), informaron a EFE fuentes médicas locales.

El bombardeo tuvo como objetivo la calle Az Zaura de la capital, y el fallecido, identificado como Ahmed Heles, fue trasladado al complejo médico Al Shifa de la ciudad.

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Al Shifa también admitió a varios heridos del mismo ataque, algunos de ellos de gravedad, añade una fuente del centro.

Según la agencia palestina de noticias Wafa, los drones isaelíes dispararon al menos dos misiles cerca del edificio de la Unión de Iglesias de la calle Az Zaura.

El Ejército israelí no respondió inmediatamente a la consulta de EFE.

La víctima mortal del ataque se suma a otras dos personas -una de ellas menor de edad- que murieron a manos del Ejército israelí la mañana del jueves en Beit Lahia, también en el norte de Gaza.

Sus cuerpos también fueron trasladados al complejo médico Al Shifa.

Según declaró a EFE por mensaje el director de Al Shifa, Mohamed abu Salmiya, los dos fallecidos tenían 15 y 22 años, y se encontraban cerca del área en la que están apostadas las tropas de Israel.

El Ejército israelí aseguró en un comunicado que los fallecidos habían cruzado la línea amarilla, la demarcación tras la que se encuentran apostadas las tropas desde que entró en vigor la tregua en octubre de 2025.

Según las fuerzas armadas, constituían una "amenaza inmediata" para los soldados, aunque no especificaron si los fallecidos iban armados.

Más de 1.330 gazatíes han muerto por ataques israelíes durante la tregua, según el recuento del Ministerio de Sanidad del enclave. Al remontarse al inicio de la ofensiva de Israel el 7 de octubre de 2023, la cifra supera las 73.470 víctimas mortales. EFE

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