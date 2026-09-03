Óscar López defiende en México el atractivo inversor de España ante quince tecnológicas de ambos países

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido este jueves desde Ciudad de México que España ofrece "las mejores condiciones para la inversión" ante quince compañías de ambos países.

López ha mencionado la disponibilidad de energía limpia y asequible procedente de fuentes renovables y la conectividad como ventajas competitivas de España. En este sentido, ha recordado que la cobertura de la red 5G alcanza al 99% de la población y la banda ancha fija llega al 95% de los hogares.

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El ministro ha subrayado la capacidad exportadora del sector tecnológico nacional y ha recordado que en 2025 la economía digital generó el 27% del PIB español y un impacto económico global superior a los 455.000 millones de euros.

Durante un desayuno de trabajo celebrado en la Embajada española, López se ha citado con seis empresas mexicanas (Alestra/Axtel, IDS Comercial, Incode, Amiti, Softtek e Itaca Films) y nueve españolas (Veridas, Satlantis, Ikusi, Hiberus, Indra-Minsait, Camescom-Seguridata, Cámara Española, Teknei e Hispasat). Además, López ha mantenido reuniones bilaterales con miembros del Gobierno mexicano.

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En su encuentro con la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, el ministro español ha presentado los Planes de Acción por la Democracia y de Lucha contra la Corrupción y las actuaciones frente al fraude digital y telefónico que han permitido bloquear más de 300 millones de llamadas ilegales.

Ambos políticos han acordado fomentar la colaboración formativa de los empleados públicos mediante el Instituto Nacional de Administración Pública.

Por otro lado, López ha abordado los programas comunes de investigación e innovación con la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, y el protocolo suscrito entre el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y las entidades científicas locales, así como el memorando firmado en abril con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades español.

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La cooperación bilateral incluye el intercambio de conocimiento, la transferencia tecnológica y la integración del sistema de supercómputo latinoamericano en la red europea EuroHPC, junto con la preparación del Foro Digital Iberoamericano que tendrá lugar en Madrid a comienzos de noviembre.

El viaje oficial de López se ha completado con dos paradas de carácter cultural y social al Museo Nacional de Antropología y a la Escuela Primaria 'República Árabe Unida', donde Fundación Telefónica y Fundación LaCaixa gestionan el proyecto educativo 'ProFuturo'.

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