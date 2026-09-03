La Corte Suprema de Misuri bloquea mapa electoral de Trump y ordena someterlo a votación

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Nueva York, 3 sep (EFE).- La Corte Suprema de Misuri bloqueó este jueves el uso en las elecciones de medio mandato de noviembre del mapa de distritos impulsado por los republicanos y respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y ordenó que los votantes del estado decidan si lo mantienen.

La decisión, adoptada por unanimidad, supone un revés para la estrategia republicana de rediseñar los distritos electorales para ampliar su ventaja en la Cámara de Representantes.

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El nuevo mapa, aprobado por la Asamblea estatal en septiembre de 2025, buscaba dividir el actual distrito de Kansas City para favorecer a los republicanos y pasar de una delegación de seis republicanos y dos demócratas a una de siete y uno.

Este rediseño busca dificultar la reelección del congresista demócrata Emanuel Cleaver, cuyo distrito fue modificado para incorporar zonas rurales de mayoría republicana, según la prensa local.

El senador estatal republicano Rick Brattin ganó las primarias de su partido para competir por ese escaño, mientras Cleaver no tuvo rival en las demócratas.

La disputa judicial se centraba en la validez de una petición de referéndum respaldada por más de 300.000 firmas, que el secretario de Estado de Misuri, el republicano Denny Hoskins, había rechazado.

La Corte concluyó que la petición era válida y suficiente y que Hoskins actuó incorrectamente al impedir que los ciudadanos votaran sobre el mapa.

Aunque el nuevo mapa ya fue utilizado en las primarias de agosto, la Corte determinó que no podrá emplearse en las elecciones de noviembre.

El fallo restablece para las elecciones del 3 de noviembre los límites de los distritos vigentes tras el censo de 2020 y ordena incluir en esa misma papeleta un referéndum para que los votantes decidan si mantienen el nuevo mapa.

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La fiscal general de Misuri, Catherine Hanaway, anunció que recurrirá la decisión ante la Corte Suprema de EE. UU. y calificó el fallo de "crisis constitucional".

El caso se enmarca en una disputa nacional por el rediseño de distritos electorales antes de que termine la década, después de que los republicanos de Texas y otros estados impulsaran cambios destinados a ampliar su representación en la Cámara. Los demócratas han impulsado iniciativas similares. EFE

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